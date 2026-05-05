Доплати для пенсіонерів у Кіровоградській області формуються залежно від страхового стажу та періодів офіційної зайнятості, що впливають на підсумковий розмір пенсійного забезпечення, повідомляє Politeka.

Механізм ґрунтується на обсязі внесків до системи соціального страхування та тривалості трудової активності. Чим довше людина була офіційно працевлаштована, тим вищий потенційний приріст щомісячних нарахувань.

Адміністрування процесу здійснює державний орган пенсійного забезпечення. Розрахунки проводяться на основі затверджених нормативів стажу, які визначають право на вихід на утримання у різні вікові періоди.

У 2026 році діють такі мінімальні вимоги: у 60 років необхідно мати щонайменше 33 роки страхового періоду, у 63 — від 23, у 65 — не менше 15. Усе, що перевищує ці показники, враховується при формуванні додаткових сум.

Для призначень, оформлених до жовтня 2011 року, надлишковими вважаються роки понад 25 для чоловіків і понад 20 для жінок. Після цієї дати порогові значення збільшено до 35 і 30 років відповідно.

Фінансовий алгоритм передбачає, що кожен додатковий рік праці додає 1% до базового розміру виплат. Водночас встановлено обмеження: цей відсоток не може перевищувати 1% прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб.

У 2026 році базовий показник становить 2595 гривень, тому максимальне збільшення за один рік дорівнює 25,95 гривні. За тривалого трудового періоду загальна сума поступово зростає.

Для громадян, які продовжують працювати після оформлення пенсійного статусу, перерахунок здійснюється після завершення зайнятості. У таких випадках доплати для пенсіонерів у Кіровоградській області переглядаються з урахуванням усього накопиченого стажу.

Таким чином, система дозволяє відобразити реальний внесок людини у трудову діяльність та трансформувати його у щомісячне фінансове забезпечення відповідно до чинних правил.

