Подорожчання проїзду у Рівненській області торкнулося одного з міст, де змінили вартість поїздок у громадському транспорті.

Подорожчання проїзду у Рівненській області зафіксували після рішення виконкому у Сарнах, де встановили нову ціну на перевезення пасажирів, повідомляє Politeka.

Подорожчання проїзду у Рівненській області стало результатом рішення, яке ухвалили 30 квітня на засіданні виконавчого комітету Сарненської міської ради.

Відповідно до нього, з 1 травня вартість поїздки у міських маршрутках зросла до 20 гривень. У міськраді пояснили, що перед цим тривали складні перемовини з перевізниками, які наполягали на значно вищому тарифі.

За словами представників влади, підприємці надали розрахунки, які свідчили про економічно обґрунтовану вартість на рівні 26 гривень за поїздку.

Втім, після обговорень вдалося досягти компромісу і зупинитися на 20 гривнях. У міській раді наголосили, що це мінімальна сума, яка дозволяє транспорту працювати без збитків і водночас не створює надмірного навантаження для пасажирів.

Попередній тариф, до подорожчання проїзду у Рівненській області, у Сарнах становив 15 гривень і був встановлений у квітні 2025 року.

Відтоді, як зазначають у міськраді, суттєво змінилася економічна ситуація. Вартість дизельного пального зросла з 54 грн за літр до 88 грн за літр, що становить збільшення на 63 відсотки.

Також виросли в ціні запчастини, особливо імпортні комплектуючі, розцінки на які піднялися на 25 до 35 відсотків. Окремо вплинуло зростання мінімальної заробітної плати з 8 000 грн до 8 647 грн.

У міськраді підкреслили, що перевізники не можуть працювати у збиток, адже в такому разі є ризик зупинки маршрутів і втрати роботи для водіїв.

