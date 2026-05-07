Подорожчання проїзду у Львові стало предметом публічного обговорення, під час якого містянам представили оновлений проєкт тарифів на транспорт.

Подорожчання проїзду у Львові винесли на громадське обговорення після звернення перевізників і аналізу витрат на перевезення, повідомляє Politeka.

У четвер, 7 травня, у місті запланували відкрите обговорення проєкту рішення виконавчого комітету щодо подорожчання проїзду у Львові.

Захід має розпочатися о 16:30 у приміщенні Першої Львівської медіатеки за адресою вул. Мулярська, 2а. Потрапити туди можна лише після попередньої реєстрації.

Пропозиції та зауваження від мешканців приймають через ЦНАПи або поштою до 9 травня 2026 року.

Причиною перегляду тарифів стало звернення автоперевізників, яке надійшло до Львівської міської ради ще на початку березня.

Вони наполягали на необхідності підвищення вартості квитків через суттєве зростання цін на дизельне пальне. Якщо раніше воно коштувало близько 48 грн за літр, то тепер перевищує 90 грн.

Це значно вплинуло на собівартість перевезень. Попри те, що місту вдалося тимчасово стримати підвищення завдяки змінам у роботі електронного квитка, уникнути перегляду тарифів не вдалося.

Подорожчання проїзду у Львові також пов’язане з економічними розрахунками, які надали перевізники. У міськраді їх проаналізували і погодилися, що чинні тарифи вже не відповідають витратам.

Однак, не підтримали запропонований рівень понад 40 грн за поїздку. Натомість було сформовано власний проєкт із більш помірними змінами.

Згідно з документом, оплата транспортною карткою ЛеоКарт для студентів може зрости до 11,5 грн замість 8,5 грн.

Для пасажирів, які користуються додатком або тією ж карткою, пропонують тариф 23 грн замість 17 грн. Розрахунок банківською карткою може подорожчати до 26 грн, а готівкою до 30 грн.

Також передбачено зміни для абонементів. Студентський може коштувати 575 грн, а загальний 1150 грн. Окремо пропонують підвищити штраф за відсутність квитка до 520 грн.

