Енергетики проводитимуть профілатичні та планові ремонтні роботи, саме тому вводять графіки відключення світла у Київській області на 8 травня.

Українців попередили про планові графіки відключення світла на 8 травня, що будуть тривати у частині Київської області, пише Politeka.net.

Про це повідомили кілька територіальних громад на основі даних «Київських регіональних електромереж».

Енергетики проводитимуть профілатичні та планові ремонтні роботи, саме тому вводять графіки відключення світла у Київській області на 8 травня.

З метою підвищення надійності електропостачання та попередження аварій в електричних мережах, ПрАТ «ДТЕК Київські регіональні електромережі» буде проводити профілактичні роботи в межах Дмитpівської сільської територіальної громади.



З 08:00 до 20:00 години (12 годин поспіль) не буде світла в селі Лісне. Електрика буде відсутня на окремих адресах:

Абрикосова — 19, 22, 24А, 5, 7

Виноградна — 1, 21, 24, 24-А, 5, 7

Вишнева — 1, 15, 16, 5, 9

Горіхова — 15, 5, 9

Горобинова — 22

Гранатова — 4

Кленова — 11, 23, 4, 9

Лісна — 1, 1/А, 1А, 10, 10-А, 11, 17-Д, 2, 3, 3/3, 4, 6, 7, 8, 8А, 9

Медова — 4, 8

Осіння — 13, 2

Солов’їна — 13, 8

Соснова — 23, 27, 28, 30, 32, 35, 6, 9

Ставкова — 12, 13, 14, 2, 6

Шовковична — 11, 18, 2, 20, 22, 24, 5, 8, 9

Ягідна — 15, 23, 6

В селі Любимівка також проводитимуть планові роботи, через які вимикатимуть електрику з 08:00 до 20:00 години. Знеструмлять наступні вулиці:

Молодіжна

Благовісна — 10, 1А, 1-В, 25/1, 27, 29, 5, 7А, 9

Гостинна

Живописна — 48

Київська — 1, 34, 37А, 39, 47, 47/2, 47-А, 47К, 5111, 5121, 55, 57, 61, 75А, 88Б, 90А, 96, 98/2, 98-Б

Народна — 19

Польова — 101, 104, 11, 116, 12, 133А, 133Б, 17, 2, 21, 22Д, 23, 24, 24А, 25, 27А, 31А, 34А, 35Б, 36А, 36-В, 39, 39Г, 39Ф, 40Є, 40Ж, 40Н, 42А, 42Б, 43Б, 43В, 47, 48, 50, 5117, 58, 64, 67, 6-А, 72К, 74К, 81, 84, 86, 8А, 96, 98А

08.05.2026 року з 08:00 до 20:00 години вимикатимуть електрику в селі Гурівщина. Світло зникне за десятками адрес цього населеного пункту:

Благовісна — 103, 11, 12-А, 13, 13А, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 23/2, 24, 24А, 25, 25А, 26, 26А, 26Б, 27, 28, 28А, 28Б, 2А, 2Б, 3, 30Б, 32А, 32Б, 33, 33А, 34, 35, 36, 38, 38А, 39, 3А, 4, 40, 41, 42, 43, 43Б, 44, 45, 46, 47, 48, 48А, 49, 49А, 50, 51, 52, 53, 55, 57, 59А, 5А, 6, 61, 63, 63А, 65, 65А, 67, 69А, 7, 75, 76, 77, 79, 8, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 99

Київська — 104А, 33, 35, 37, 39, 41, 41А, 43/А, 45, 47, 47А, 47Б, 49, 51, 51/1, 51/2, 53, 53А, 57А, 58, 59, 63, 65, 67, 67А, 69, 71, 71А, 71Б, 73, 73А, 77, 79, 79А, 80, 81, 81/1, 82, 84, 86, 88, 88/2, 88А, 89, 90, 90А, 90Б, 92, 94, 94А, 94-Б, 96, 96/8, 96А, 96Б, 96В, 98, 98/4, 98К

Лісна — 1, 10, 10А, 14, 16, 18, 18А, 2/14, 2/4, 2/7, 20, 204, 22, 2Б, 3, 4, 7, 9

Лісова — 1, 100, 11, 126Б, 12А, 13, 13А, 14, 159, 160, 2/4, 2/44, 2/53, 2/82, 20, 24, 25, 25А, 26, 3, 33Б, 35, 4, 47, 48, 5, 59, 6, 60, 7, 8А

Молодіжна — 1, 10, 100, 10А, 11, 13, 13А, 14, 14А, 15, 16, 17, 18, 2, 27, 3, 34, 35, 36, 36А, 37, 4, 42А, 4А, 5, 6, 6А, 7, 8, 9, 9/1

Польова — 1, 11А, 13, 14, 146, 15, 17, 18, 18А, 19, 20, 20А, 21, 22, 23, 26, 29, 3, 30, 33, 34, 36, 38, 38А, 4, 40, 40А, 40Б, 40В, 40Д, 40Е, 42, 5, 52, 5А, 60, 62, 68, 7, 70, 72, 76, 78, 7А, 8, 80, 88, 9, 90, 92, 94, 96

Поповича — 18/1.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Дефіцит продуктів в Київській області: як ускладнилася ситуація.

Також Politeka повідомляла, Де платять до 40 тисяч гривень: робота для пенсіонерів у Києві.

Як повідомляла Politeka, Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів в Київській області: які умови отримання.