У Кривому Розі для частини електротранспорту розробили новий графік руху, тому розповідаємо про це більше.

Новий графік руху транспорту в Кривому Розі запровадили на період дії рішення щодо економії електроенергії, повідомляє Politeka.

Новий графік руху для трамвая №9 опублікували у спільноті "Транспорт Кривого Рогу".

Маршрут сполучає вулицю Акціонерна зі станцією Кривий Ріг-Головний та проходить через кілька важливих районів міста.

Трамвай курсує від залізничного вокзалу Кривий Ріг-Головний через площу Домнобудівників, вулицю Соборності, вулицю Вітчизни та район АрселорМіттал до кінцевої зупинки на вулиці Акціонерна.

У зворотному напрямку він курсує за тим самим маршрутом.

Згідно з новим графіком руху транспорту в Кривому Розі, перший рейс від станції Кривий Ріг-Головний відправляється о 5:30. Останній трамвай вирушає о 20:06, а на кінцеву зупинку на вулиці Акціонерна прибуває о 20:53.

Водночас, із вулиці Акціонерна перший рейс стартує о 5:41. Останній трамвай у напрямку вокзалу вирушає о 19:14, а прибуття на станцію Кривий Ріг-Головний відбувається о 20:03.

Місцевих жителів просять уважно стежити за змінами та враховувати новий розклад під час планування поїздок містом.

Через тимчасові коригування у курсуванні електротранспорту пасажирам радять завчасно перевіряти час відправлення вагонів, особливо у вечірні години.

У транспортній спільноті зазначають, що зміни стосуються як робочих, так і вихідних днів. Окрім цих змін, відбулися оновлення в розкладі й інших транспортних засобів.

Детальну інформацію можна також переглянути у місцевій тематичній спільноті.

