Новий графік руху транспорту в Кривому Розі запровадили на період дії рішення щодо економії електроенергії, повідомляє Politeka.
Новий графік руху для трамвая №9 опублікували у спільноті "Транспорт Кривого Рогу".
Маршрут сполучає вулицю Акціонерна зі станцією Кривий Ріг-Головний та проходить через кілька важливих районів міста.
Трамвай курсує від залізничного вокзалу Кривий Ріг-Головний через площу Домнобудівників, вулицю Соборності, вулицю Вітчизни та район АрселорМіттал до кінцевої зупинки на вулиці Акціонерна.
У зворотному напрямку він курсує за тим самим маршрутом.
Згідно з новим графіком руху транспорту в Кривому Розі, перший рейс від станції Кривий Ріг-Головний відправляється о 5:30. Останній трамвай вирушає о 20:06, а на кінцеву зупинку на вулиці Акціонерна прибуває о 20:53.
Водночас, із вулиці Акціонерна перший рейс стартує о 5:41. Останній трамвай у напрямку вокзалу вирушає о 19:14, а прибуття на станцію Кривий Ріг-Головний відбувається о 20:03.
Місцевих жителів просять уважно стежити за змінами та враховувати новий розклад під час планування поїздок містом.
Через тимчасові коригування у курсуванні електротранспорту пасажирам радять завчасно перевіряти час відправлення вагонів, особливо у вечірні години.
У транспортній спільноті зазначають, що зміни стосуються як робочих, так і вихідних днів. Окрім цих змін, відбулися оновлення в розкладі й інших транспортних засобів.
Детальну інформацію можна також переглянути у місцевій тематичній спільноті.
