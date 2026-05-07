Новый график движения транспорта в Кривом Роге был введен на период действия решения по экономии электроэнергии, сообщает Politeka.
Новый график движения для трамвая №9 был опубликован в сообществе "Транспорт Кривого Рога".
Маршрут соединяет улицу Акционерная со станцией Кривой Рог-Главный и проходит через несколько важных районов города.
Трамвай курсирует от ж/д вокзала Кривой Рог-Главный через площадь Домностроителей, улицу Соборности, улицу Отечества и район АрселорМиттал до конечной остановки на улице Акционерная.
В обратном направлении он курсирует по тому же маршруту.
Согласно новому графику движения транспорта в Кривом Роге, первый рейс от станции Кривой Рог-Главный отправляется в 5:30. Последний трамвай уходит в 20:06, а на конечную остановку на улице Акционерная прибывает в 20:53.
В то же время, с улицы Акционерная первый рейс стартует в 5:41. Последний трамвай в направлении вокзала отправляется в 19:14, а прибытие на станцию Кривой Рог-Главный происходит в 20:03.
Местных жителей просят внимательно следить за переменами и учитывать новое расписание при планировании поездок по городу.
Из-за временных корректировок в курсировании электротранспорта пассажирам советуют заблаговременно проверять время отправки вагонов, особенно в вечерние часы.
В транспортном сообществе отмечают, что изменения касаются как рабочих, так и выходных дней. Кроме этих изменений, произошло обновление в расписании и других транспортных средств.
Подробную информацию можно также просмотреть в местном сообществе.
Последние новости Украины:
Напомним, Politeka писала, Дефицит хлеба в Днепропетровской области: ряд проблем ударил по урожаю, какие трудности возникли
Также Politeka сообщала, Пересчет пенсий в Днепропетровской области: кому посчастливится получить больше.
Как сообщала Politeka, Повышение тарифов на коммунальные услуги в Днепропетровской области: какие цены установлены для жителей.