В Кривом Роге для части электротранспорта был разработан новый график движения, поэтому рассказываем об этом больше.

Новый график движения транспорта в Кривом Роге был введен на период действия решения по экономии электроэнергии, сообщает Politeka.

Новый график движения для трамвая №9 был опубликован в сообществе "Транспорт Кривого Рога".

Маршрут соединяет улицу Акционерная со станцией Кривой Рог-Главный и проходит через несколько важных районов города.

Трамвай курсирует от ж/д вокзала Кривой Рог-Главный через площадь Домностроителей, улицу Соборности, улицу Отечества и район АрселорМиттал до конечной остановки на улице Акционерная.

В обратном направлении он курсирует по тому же маршруту.

Согласно новому графику движения транспорта в Кривом Роге, первый рейс от станции Кривой Рог-Главный отправляется в 5:30. Последний трамвай уходит в 20:06, а на конечную остановку на улице Акционерная прибывает в 20:53.

В то же время, с улицы Акционерная первый рейс стартует в 5:41. Последний трамвай в направлении вокзала отправляется в 19:14, а прибытие на станцию ​​Кривой Рог-Главный происходит в 20:03.

Местных жителей просят внимательно следить за переменами и учитывать новое расписание при планировании поездок по городу.

Из-за временных корректировок в курсировании электротранспорта пассажирам советуют заблаговременно проверять время отправки вагонов, особенно в вечерние часы.

В транспортном сообществе отмечают, что изменения касаются как рабочих, так и выходных дней. Кроме этих изменений, произошло обновление в расписании и других транспортных средств.

Подробную информацию можно также просмотреть в местном сообществе.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Дефицит хлеба в Днепропетровской области: ряд проблем ударил по урожаю, какие трудности возникли

Также Politeka сообщала, Пересчет пенсий в Днепропетровской области: кому посчастливится получить больше.

Как сообщала Politeka, Повышение тарифов на коммунальные услуги в Днепропетровской области: какие цены установлены для жителей.