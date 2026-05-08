Безкоштовне житло для ВПО в Одеській області доступне в різних районах.

Безкоштовне житло для ВПО в Одеській області пропонують місцеві жителі та онлайн-платформи, які допомагають швидко знайти тимчасове розміщення для переселенців, повідомляє Politeka.

Варіанти проживання різняться за умовами та форматом — від кімнат у квартирах до приватних будинків із базовою інфраструктурою. Оголошення регулярно оновлюються, що дозволяє обирати найбільш актуальні пропозиції.

Одним із майданчиків для пошуку виступає сервіс «Допомагай», де зібрані пропозиції від власників житла. Умови залежать від конкретної локації та домовленостей між сторонами.

В Одесі на вулиці Жуковського доступна кімната у двокімнатній квартирі. Власниця — літня жінка, яка розглядає варіант спокійного співжиття без додаткових вимог, орієнтуючись на взаємну повагу.

Інший об’єкт розташований на вулиці Онезькій. Це окремий будинок у приватному секторі з кухнею, санвузлом і душовою. Опалення організовано через піч та електрику, що робить його придатним для сімей або людей із домашніми тваринами.

Безкоштовне житло для ВПО в Одеській області також доступне у Роздільнянському районі, зокрема в селі Калантаївка. Там пропонують будинок із базовими умовами та пічним опаленням через відсутність газопостачання.

Пропозиції охоплюють різні категорії переселенців — від одиноких осіб до родин, що дозволяє підібрати варіант під індивідуальні потреби.

Фахівці наголошують, що такі ініціативи тримаються на активності громадян і постійному оновленні бази оголошень, що забезпечує доступність житла для тих, хто його потребує.

Перед заселенням рекомендується уважно уточнювати всі умови безпосередньо у власників, включно з побутовими деталями та можливими домовленостями.

