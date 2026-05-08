Новий графік руху поїздів у Полтавській області у травні запроваджується через проведення ремонтних робіт на коліях.

Новий графік руху поїздів у Полтавській області передбачає, що тимчасові зміни стосуються кількох маршрутів у межах регіону, повідомляє Politeka.

Новий графік руху поїздів у Полтавській області оприлюднила "Укрзалізниця".

Тимчасові зміни стосуються напрямків Полтава-Південна, Кременчук та Берестин. Оновлення розкладу запроваджується поетапно залежно від ділянок, де тривають ремонтні роботи.

У період з 2 до 24 травня № 6533 Полтава-Південна – Кременчук-Пасажирський до станції Пологи курсуватиме за чинним розкладом без змін.

Водночас, у зворотному напрямку зі станції Пологи до Кременчук-Пасажирський курсуватиме № 6541 із скоригованим часом відправлення о 13:01 замість попередніх 11:30. Прибуття заплановане на 13:36.

Окремі зміни торкнуться і рейсів 15, 18 та 19 травня. У цей період № 6574 Полтава-Південна – Берестин вирушатиме о 8:26 замість 8:31, що означає незначне коригування ранкового розкладу.

Також у ці дні пасажирський склад № 6575 Берестин – Полтава-Південна до станції Селещина курсуватиме без змін, однак далі розклад буде оновлено.

Від станції Селещина відправлення заплановане на 15:02 замість 14:05, а прибуття до кінцевої станції - о 15:45 замість 14:45.

Зміни торкнуться і № 6576 Полтава-Південна – Берестин. Відправлення з Полтави здійснюватиметься о 14:15 замість 14:20, а зі станції Селещина - о 15:01 замість 15:08.

В "Укрзалізниці" зазначають, що новий графік руху поїздів у Полтавській області є тимчасовим та пов’язаний виключно з ремонтними роботами на інфраструктурі.

