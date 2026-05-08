Новый график движения поездов в Полтавской области в мае вводится через проведение ремонтных работ на путях.

Новый график движения поездов в Полтавской области предусматривает, что временные изменения касаются нескольких маршрутов по региону, сообщает Politeka.

Новый график движения поездов в Полтавской области обнародовала "Укрзализныця".

Временные изменения касаются направлений Полтава-Южная, Кременчуг и Берестин. Обновление расписания вводится поэтапно в зависимости от участков, где ведутся ремонтные работы.

В период со 2 по 24 мая №6533 Полтава-Южная – Кременчуг-Пассажирский до станции Пологи будет курсировать по действующему расписанию без изменений.

В то же время, в обратном направлении со станции Пологи в Кременчуг-Пассажирский будет курсировать № 6541 с скорректированным временем отправления в 13:01 вместо предыдущих 11:30. Прибытие намечено на 13:36.

Отдельные изменения коснутся рейсов 15, 18 и 19 мая. В этот период № 6574 Полтава-Южная – Берестин будет отправляться в 8:26 вместо 8:31, что означает незначительную корректировку утреннего расписания.

Также в эти дни пассажирский состав №6575 Берестин – Полтава-Южная до станции Селещина будет курсировать без изменений, однако дальше расписание будет обновлено.

От станции Селещина отправление запланировано на 15:02 вместо 14:05, а прибытие в конечную станцию ​​- в 15:45 вместо 14:45.

Изменения коснутся и №6576 Полтава-Южная – Берестин. Отправление из Полтавы будет осуществляться в 14:15 вместо 14:20, а со станции Селещина – в 15:01 вместо 15:08.

В "Укрзализныце" отмечают, что новый график движения поездов в Полтавской области временный и связан исключительно с ремонтными работами на инфраструктуре.

