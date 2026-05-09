Подорожчання продуктів у Полтавській області фіксується за підсумками травневого моніторингу споживчого ринку, де зростання вартості торкнулося одразу кількох основних категорій товарів, повідомляє Politeka.

У сегменті молочно-жирової продукції маргарин «Олком Вершковий 72,5%» коштує в середньому 44,20 грн за 200 грамів. У торговельних мережах ціни різняться: від 42,90 грн в Auchan до 45,49 грн у Novus. Для порівняння, у квітні середній рівень становив 39,83 грн, що свідчить про поступове зростання протягом місяця.

Щоденна динаміка показує хвилеподібні коливання: у середині квітня вартість піднімалася до 42,90 грн, після чого короткочасно стабілізувалася, а на початку травня знову наблизилася до максимальних значень.

У хлібобулочному сегменті ситуація більш стабільна. Хліб пшеничний «Цар Хліб нарізка» вагою 600 грамів у середньому коштує 52,03 грн. У магазинах Megamarket і Metro показники майже ідентичні — близько 52 гривень. У квітні середня ціна була нижчою і становила 50,71 грн.

Найбільш відчутні зміни зафіксовані у м’ясному секторі. Яловичина гуляш зараз у середньому коштує 430,96 грн за кілограм. Розкид у мережах суттєвий: від 323,89 грн у Metro до 490,00 грн у Megamarket. У квітні середній показник становив 422,25 грн.

Аналіз динаміки показує, що упродовж місяця ціни на яловичину зросли більш ніж на 26 гривень, із поступовим підвищенням у другій половині періоду та подальшою стабілізацією наприкінці.

У результаті подорожчання продуктів у Полтавській області охоплює як бакалійні товари, так і хліб та м’ясо, формуючи загальну тенденцію поступового збільшення вартості базового споживчого кошика для мешканців регіону.

