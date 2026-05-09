В результате подорожание продуктов в Полтавской области охватывает как бакалейные товары, так и хлеб и мясо.

Подорожание продуктов в Полтавской области фиксируется по итогам майского мониторинга потребительского рынка, где рост стоимости затронул сразу несколько основных категорий товаров, сообщает Politeka.

В сегменте молочно-жировой продукции маргарин «Олком Сливочный 72,5%» стоит в среднем 44,20 грн. за 200 граммов. В торговых сетях цены разнятся: от 42,90 грн у Auchan до 45,49 грн у Novus. Для сравнения, в апреле средний уровень составил 39,83 грн, что свидетельствует о постепенном росте за месяц.

Ежедневная динамика показывает волнообразные колебания: в середине апреля стоимость поднималась до 42,90 грн, после чего кратковременно стабилизировалась, а в начале мая снова приблизилась к максимальным значениям.

В хлебобулочном сегменте ситуация более стабильная. Пшеничный хлеб «Царь Хлеб нарезка» весом 600 граммов в среднем стоит 52,03 грн. В магазинах Megamarket и Metro показатели почти идентичны – около 52 гривен. В апреле средняя цена была ниже и составила 50,71 грн.

Наиболее ощутимые изменения зафиксированы в мясном секторе. Говядина гуляш сейчас в среднем стоит 430,96 грн за килограмм. Разброс в сетях ощутимый: от 323,89 грн в Metro до 490,00 грн в Megamarket. В апреле средний показатель составил 422,25 грн.

Анализ динамики показывает, что за месяц цены на говядину выросли более чем на 26 гривен, с постепенным повышением во второй половине периода и последующей стабилизацией в конце.

В результате удорожание продуктов в Полтавской области охватывает как бакалейные товары, так и хлеб и мясо, формируя общую тенденцию постепенного увеличения стоимости базовой потребительской корзины для жителей региона.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Гуманитарная помощь для пенсионеров в Полтавской области: что обещает этот проект.

Также Politeka сообщала, Подорожание продуктов в Полтавской области: покупателям показали новые ценники.