Подорожчання продуктів у Вінницькій області фіксується у травні на тлі зростання цін на базові овочі, крупи та молочні товари, свідчать оновлені ринкові дані, повідомляє Politeka.

У сегменті овочів найбільшу динаміку показала білокачанна капуста. Середня вартість становить 19,37 грн за кілограм, тоді як у квітні вона була майже вдвічі нижчою — 10,57 грн. У різних торгових мережах ціни коливаються від 13,89 грн до 23,50 грн, що формує помітний розрив між найдешевшими та преміальними пропозиціями.

На цьому тлі подорожчання продуктів у Вінницькій області найбільше проявляється саме в овочевому сегменті, де сезонні коливання посилили загальне зростання вартості.

Гречка також демонструє підвищення цін. Середній показник зафіксовано на рівні 75,07 грн за кілограм проти 69,21 грн у квітні. У магазинах розбіжність значна: від 54,90 грн до 96,50 грн, залежно від мережі та постачання.

Морква подорожчала до середнього рівня 21,10 грн за кілограм. У попередньому місяці її середня ціна становила 13,89 грн. Різниця між торговими точками також суттєва — від 19,90 грн до 23,50 грн.

Окремо відзначається ситуація з молоком. Яготинське 2,6% у середньому коштує 57,60 грн за 900 мл, тоді як у квітні показник був 54,23 грн. У різних мережах діапазон вартості варіюється від 44,99 грн до 68,00 грн, що залежить від постачальників та акційних умов.

Загальна картина ринку свідчить про нерівномірне зростання вартості товарів першої необхідності. Найшвидше дорожчають овочі, тоді як молочна продукція демонструє більш поступову динаміку.

Аналітичні дані вказують, що цінові зміни формуються під впливом логістичних витрат, сезонності та коливань закупівельних цін у торгових мережах регіону.

