Новий графік руху поїздів у Вінницькій області вводить компанія-перевізник через масштабні ремонтні роботи на коліях, повідомляє Politeka.net.

Про це йдеться в повідомленні Укрзалізниці в Телеграм.

У травні пасажирам приміських поїздів доведеться врахувати тимчасові зміни у розкладі руху на низці напрямків. Новий графік руху поїздів у Вінницькій області пов’язаний з проведенням ремонтних робіт на окремих ділянках залізничної інфраструктури, через що частина рейсів курсуватиме за оновленим розкладом.

Зміни торкнуться передусім Козятинського напрямку, де упродовж кількох днів окремі електропоїзди відправлятимуться та прибуватимуть пізніше звичного часу. В Укрзалізниці закликають пасажирів уважно перевіряти актуальний графік перед поїздками, аби уникнути запізнень та незручностей у дорозі.

Так, тимчасово зміниться розклад приміського поїзда №6212 сполученням Козятин-1 — Фастів-1. Електричка вирушатиме о 17:31 натомість звичних 17:08, а прибуватиме до кінцевої станції о 19:47 натомість 19:30.

Крім того, з 11 по 13 травня зміни торкнуться ще кількох рейсів. Зокрема, поїзд №6253 Козятин-1 — Шепетівка відправлятиметься о 10:28 замість 10:20, а прибуття до Шепетівки очікується о 13:43 замість 13:28.

Також буде скориговано проїзд поїзда №6260 Бердичів — Козятин-1. У зазначені дати він відправлятиметься о 19:11 замість 19:00 та прибуватиме о 19:46 замість 19:35.

У залізничній компанії зазначають, що це не єдині тимчасові коригування. Незначні зміни у русі можуть стосуватися й інших приміських рейсів на цьому напрямку. Саме тому пасажирам рекомендують заздалегідь уточнювати інформацію про відправлення та прибуття поїздів.

Оновлені графіки доступні на офіційному сайті Укрзалізниці

у розділі «Зміни руху».

