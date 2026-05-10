Подорожчання проїзду в Сумській області вже вплинуло на розрахунки підприємств і змусило їх переглянути економічні моделі роботи маршрутів.

В Охтирці обговорюють перегляд тарифів на міські перевезення, і подорожчання проїзду в Сумській області стало одним із ключових чинників цих змін у транспортній системі, повідомляє Politeka.

У місті нині працює 12 маршрутів із 23, які функціонували до повномасштабних трансформацій. Зменшення мережі пояснюють нестачею водіїв і кадровими втратами, що виникли через мобілізаційні процеси.

Тариф у 13 гривень не оновлювався з 2023 року. Перевізники вказують на зростання витрат на пальне, технічне обслуговування рухомого складу та оплату праці, що створило фінансовий дисбаланс.

Згідно з поданими даними, собівартість однієї поїздки коливається в межах 20,09–37,48 грн залежно від напрямку. У пропозиціях розглядається встановлення єдиного рівня — 20 гривень.

Проєкти рішень оприлюднені для ознайомлення, офіційних зауважень від мешканців наразі не надходило. Остаточне рішення ухвалюватиме виконавчий комітет після аналізу матеріалів.

Також передбачено збереження пільг: для учнів молодших класів діятиме тариф 10 гривень, а окремі категорії населення і надалі користуватимуться безкоштовним проїздом.

Жителі у коментарях звертають увагу на стан транспорту та обговорюють, як можливі зміни вплинуть на якість обслуговування маршрутної мережі.

Подальший розвиток ситуації залежатиме від фінальних рішень міської влади та економічних розрахунків перевізників.

