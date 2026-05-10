В Ахтырке обсуждают пересмотр тарифов на городские перевозки и подорожание проезда в Сумской области стало одним из ключевых факторов этих изменений в транспортной системе.
В городе сейчас работает 12 маршрутов из 23, функционировавших до полномасштабных трансформаций. Уменьшение сети объясняют нехваткой водителей и кадровыми потерями, возникшими из-за мобилизационных процессов.
Тариф в 13 гривен не обновлялся с 2023 года. Перевозчики указывают на рост расходов на горючее, техническое обслуживание подвижного состава и оплату труда, что создало финансовый дисбаланс.
На этом фоне удорожание проезда в Сумской области уже повлияло на расчеты предприятий и заставило их пересмотреть экономическую модель работы маршрутов.
Согласно данным, себестоимость одной поездки колеблется в пределах 20,09–37,48 грн в зависимости от направления. В предложениях рассматривается установление единого уровня – 20 гривен.
Проекты решений обнародованы для ознакомления, официальных замечаний от жителей пока не поступало. Окончательное решение будет приниматься исполнительным комитетом после анализа материалов.
Также предусмотрено сохранение льгот: для учащихся младших классов будет действовать тариф 10 гривен, а отдельные категории населения будут и дальше пользоваться бесплатным проездом.
Жители в комментариях обращают внимание на состояние транспорта и обсуждают, как возможные изменения окажут влияние на качество обслуживания маршрутной сети.
Дальнейшее развитие ситуации будет зависеть от финальных решений городских властей и экономических расчетов перевозчиков.
