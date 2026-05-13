У межах роботи центру пенсіонери можуть безкоштовно отримати гуманітарну допомогу у Полтаві.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів та інших вразливих категорій у Полтаві доступна у вигляді бузоплатних послуг, повідомляє видання Politeka.net.

Про це йдеться на сайті благодійної організації Карітас.

У Полтаві працює соціально-реабілітаційний центр для місцевих пенсіонерів та внутрішньо переміщених осіб віком від 60 років. Гуманітарну допомогу для пенсіонерів у Полтаві реалізував Благодійний фонд «Карітас Полтава» за підтримки міжнародних партнерів — Карітас Люксембург та Карітас Австрія.

Простір створений для підтримки літніх людей, які потребують медичної, психологічної та соціальної допомоги, а також можливості активного дозвілля та спілкування.

У межах роботи центру бенефіціари можуть безкоштовно отримати широкий спектр послуг. Зокрема, передбачено проведення первинного медичного моніторингу, який включає вимірювання артеріального тиску, рівня глюкози в крові, сатурації, а також електрокардіограму та інші базові обстеження.

Окрему увагу приділяють фізичній реабілітації та підтримці здоров’я людей старшого віку. Для відвідувачів доступні фізіотерапевтичні процедури, серед яких магнітотерапія, УВЧ-терапія, пресотерапія та відвідування соляної кімнати.

Також у центрі проводяться заняття з лікувальної гімнастики, спрямовані на підтримання фізичної активності та профілактику вікових змін організму.

Психологічна підтримка є ще одним важливим напрямом роботи. Для літніх людей організовують групові психологічні тренінги, а також індивідуальні консультації з психологом, що допомагає впоратися зі стресом, самотністю та наслідками вимушеного переселення. Це шанс для пенсіонерів у Полтаві отримати безкоштовні послуги.

Крім того, у центрі активно розвивають творчі та соціальні активності. Відвідувачам пропонують арттерапію, зокрема заняття з глинотерапії, малювання та художнього розпису. Працюють також клуби за інтересами — читацький клуб, кіноклуб, музичний гурток, танцювальні заняття, гуртки з в’язання, вишивання та кулінарії.

Для бенефіціарів також організовано щоденні гарячі обіди. Соціально-реабілітаційний центр працює у Полтаві за адресою: вул. Семена Антонця, 24. Прийом відвідувачів здійснюється щодня з 09:00 до 17:00.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Дефіцит продуктів у Полтавській області: яка проблема постала перед українцями.

Також Politeka повідомляла, Грошова допомога для ВПО в Полтавській області: що відомо про доплату в 1500 гривень.

Як повідомляла Politeka, Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Полтаві: де видають готові набори.