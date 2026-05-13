Українцям показали детальні графіки відключення світла, що будуть тривати у Кіровоградській області на 14 травня.

Графіки відключення світла у Кіровоградській області на 14 травня триватимуть багато годин поспіль, повідомляє Politeka.net.

Про це попередили у пресслужбі «Кіровоградобленерго».



Українцям показали детальні графіки відключення світла, що будуть тривати у Кіровоградській області на 14 травня. Радимо завчасно ознайомитися з інформацією та підготуватися до можливих перебоїв у постачанні електроенергії.

З 09:00–17:00 години в населеному пункті Помічна буде відсутня електрика в будинках, що розташовані в будинках, що знаходяться за такими адресами:

Вишнева: 1–2, 5

Зелена: 1–2, 4–10, 10А, 11–13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27

Павла Чубинського: 133, 135–139, 141–145, 147–165, 170–171, 172а, 174, 177, 179, 181, 183, 185, 187, 189, 189а, 191, 193, 193а, 194, 199, 201–205, 205а, 206, 221, 223

З 09:00–17:00 години в селі Сухий Ташлик зникне світло, проте лише на окремих вулицях:

Садова: 3, 5–6, 9–11, 13–18, 21, 27, 29, 33, 84

Центральна: 3, 11, 13–15, 17, 20–24, 27, 29–31, 33, 36, 38, 40, 42, 44, 46–57, 59, 61, 63–68, 70, 72, 74–75, 80, 82, 86, 92, 94, 96, 98, 100, 104, 106, 108, 112, 114, 116, 124

Садова: 4, 20, 24, 26, 28, 34, 37–39, 41, 43–44, 46, 49–50, 52–54, 59–63, 65–67, 70–72, 77, 81, 83, 87–89, 92, 94–96, 98, 100–103, 104а, 105–106, 109, 111–117, 120–123, 125, 127, 129, 131, 133, 135, 137, 141, 145, 147, 149, 153, 155, 159, 161, 165, 167

Урожайна: 21, 23, 31, 35, 41

З 09:00–17:00 години через плановий ремонт зникне електрика в населеному пункті Новоукраїнка. Знеструмленими будуть будинки, які розташовані на вулицях:

Єдності: 1–11, 12/6, 13/4, 14/5, 15–21, 21А, 22, 22А, 23, 24/11, 25, 27–31, 33

Маріупольська: 1, 1А, 2–9, 11/9, 12, 12/10, 13–16, 16А, 17–18, 20–24, 26, 30, 32–33

Надії пров.: 12, 25

Олеся Гончара: 19, 21, 23–38, 38А

Тиха: 2, 4, 28

Травнева: 1–16, 18, 20, 24, 26, 28, 30, 32, 34

Чорнобаївський пров.: 7, 13

Чумацький пров.: 2, 4, 8, 10, 12, 18

Б. Хмельницького: 3–6

Героїв УПА: 1, 4, 6–8, 9/11, 10, 12–21, 24–26, 28–31, 33

Короткий пров.: 3–5, 7–9

Миколи Вороного: 75, 77, 85, 87, 91, 93, 95, 97, 99, 101, 103, 107, 109, 111, 113, 115, 117, 119, 121, 123, 125, 127, 131, 133, 135, 137, 141, 143, 145, 149, 151, 153, 157, 159, 161, 163, 167, 169

Перемоги: 1, 3, 5, 7–24, 26, 27/4, 28/6, 30, 32, 35-1, 35, 37–41, 43, 45–48, 50, 52–53

Річний пров.: 1–7, 9.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Нова система оплати за проїзд в Кіровоградській області: що саме зміниться.

Також Politeka повідомляла, Підвищення тарифів на комунальні послуги в Кіровоградській області: як виростуть ціни з травня.

Як повідомляла Politeka, Подорожчання проїзду в Кіровоградській області: скільки доведеться платити за квиток.