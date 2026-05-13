Мешканцям регіону варто знати, які графіки відключення світла будуть у Вінницькій області на 14 травня.

Графіки відключення світла будуть тривати багато годин поспіль у Вінницькій області через ремонтні роботи, що заплановані на 14 травня, пише Politeka.net.

Про це йдеться на сайті «Вінницяобленерго».

Варто заздалегідь зарядити техніку, бо водяться графіки відключення світла у Вінницькій області на 14 травня. Обмеження будуть тривати у зв’язку з проведенням планових ремонтних і профілактичних робіт в електромережах. Мешканцям регіону варто знати, де триватимуть знеструмлення, щоб бути готовими до обмежень.

З 10 до 17 години в населеному пункті Браїлів будуть тривати відключення електрики. Вони стосуються будинків, що розташовані за такими адресами:

3-й Центральний 2, 4, 6, 8;

Грушевського 17;

Набережна 2, 4, 6, 8, 10, 12, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 68, 70, 72, 74, 76, 80, 500;

Пирогова 1, 3, 4, 5, 5А, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 24, 25, 27

З 10 до 17 години населений пункт Сьомаки чекають обмеження. Світло буде відсутнім за адресами:

Центральна 68, 246, 248, 250, 252, 254, 256, 262, 264, 268, 270, 272, 274, 276, 278, 280, 282, 286, 288, 290, 294, 296, 298, 300, 302, 304, 306, 308, 310, 312, 314, 316, 318, 320, 322, 324, 328, 330, 332, 334, 336, 338, 340, 342

З 10 до 17 години в селі Біликівці будуть вимикати електрику, проте лише на наступних вулицях:

Городня 1, 2, 4, 5, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 18;

Долинна 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 21, 22, 24, 24А, 25, 26, 27, 28, 30, 31;

Кармалюка 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 24, 28, 29, 30, 31;

Кармалюківська 6, 15;

Колгоспна 1, 2, 4, 6;

Кругова 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 20, 21;

Лісова 1, 2, 3, 3А, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41;

Лісок 23;

Молодіжна 1, 2, 3, 4, 6, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 23, 24, 25;

Польова 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7;

Сьомацька 2;

Центральна 1, 2, 3, 4, 4А, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 42;

Шевченка 1, 2, 3, 5, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 26, 28;

Шкільна 1, 2, 1/2, 2/3, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28.

