Українцям розкрили планові графіки відключення світла у Дніпропетровській області на 14 травня.

Про це повідомили кілька територіальних громад, посилаючись на Дніпровські електромережі.

Українцям розкрили планові графіки відключення світла у Дніпропетровській області на 14 травня, які триватимуть через профілактичні ремонтні роботи. У зв’язку з виконанням даних робіт буде відключення електроенергії окремі населені пункти.

З 07:30 до 18:00 години в місті Жовті Води триватимуть додаткові відключення електрики. Вони стосуються наступних адрес:

Авангардна: 119, 119А, 121–133 (непарні)

Героїв Чорнобиля: 18, 20, 22, 22А, 24–38 (парні)

Михайла Грушевського: 88А

Також у місті Жовті Води не буде електрики з 09:00 – 18:00 години, проте обмеження триватимуть лише в будинках, що розташовані за адресами:

бульвар Свободи: 40, 42, 42А, 44

Березнева: 15–23 (непарні)

Каштанова: 10–18 (парні)

Незалежна: 13, 13Г, 15–21 (непарні)

14.05.2026 року з 08:00–17:00 години вимикатимуть електрику в населеному пункті Новоолександрівка. Світло зникне за такими адресами:

Дніпровська: 0072

Костянтина Чорного: 7А

Кутова: 4

Малинова: 0035, 11-Б

Прибережна: 15

Степова: 82

Українська: 97

Шкільна: 14

Ягідна: 19

Також додаткові графіки відключень світла будуть діяти з 08:00 – 18:00 години в селі Лозуватка. Вони стосуються наступних вулиць:

Енергетиків: 1–27

Івана Франка: 2, 6, 7, 15, 17, 19, 33

Молодіжна: 1, 2–18 (парні)

Садова: 2, 3, 12

Центрально-Міська: 1–16

На 14 травня з 09:00 до 18:00 години не буде електрики в селі Братське. Електрика зникне за адресами:

Східна: 1, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 20, 21.

