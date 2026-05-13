Графіки відключення світла будуть тривати за десятками адрес у Дніпропетровській області на 14 травня, повідомляє видання Politeka.net.

Про це повідомили кілька територіальних громад, посилаючись на Дніпровські електромережі.

Українцям розкрили планові графіки відключення світла у Дніпропетровській області на 14 травня, які триватимуть через профілактичні ремонтні роботи. У зв’язку з виконанням даних робіт буде відключення електроенергії окремі населені пункти.

З 07:30 до 18:00 години в місті Жовті Води триватимуть додаткові відключення електрики. Вони стосуються наступних адрес:

  • Авангардна: 119, 119А, 121–133 (непарні)
  • Героїв Чорнобиля: 18, 20, 22, 22А, 24–38 (парні)
  • Михайла Грушевського: 88А

Також у місті Жовті Води не буде електрики з 09:00 – 18:00 години, проте обмеження триватимуть лише в будинках, що розташовані за адресами:

  • бульвар Свободи: 40, 42, 42А, 44
  • Березнева: 15–23 (непарні)
  • Каштанова: 10–18 (парні)
  • Незалежна: 13, 13Г, 15–21 (непарні)

14.05.2026 року з 08:00–17:00 години вимикатимуть електрику в населеному пункті Новоолександрівка. Світло зникне за такими адресами:

  • Дніпровська: 0072
  • Костянтина Чорного: 7А
  • Кутова: 4
  • Малинова: 0035, 11-Б
  • Прибережна: 15
  • Степова: 82
  • Українська: 97
  • Шкільна: 14
  • Ягідна: 19

Також додаткові графіки відключень світла будуть діяти з 08:00 – 18:00 години в селі Лозуватка. Вони стосуються наступних вулиць:

  • Енергетиків: 1–27
  • Івана Франка: 2, 6, 7, 15, 17, 19, 33
  • Молодіжна: 1, 2–18 (парні)
  • Садова: 2, 3, 12
  • Центрально-Міська: 1–16

На 14 травня з 09:00 до 18:00 години не буде електрики в селі Братське. Електрика зникне за адресами:

  • Східна: 1, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 20, 21.

