Графіки відключення світла будуть тривати за десятками адрес у Дніпропетровській області на 14 травня, повідомляє видання Politeka.net.
Про це повідомили кілька територіальних громад, посилаючись на Дніпровські електромережі.
Українцям розкрили планові графіки відключення світла у Дніпропетровській області на 14 травня, які триватимуть через профілактичні ремонтні роботи. У зв’язку з виконанням даних робіт буде відключення електроенергії окремі населені пункти.
З 07:30 до 18:00 години в місті Жовті Води триватимуть додаткові відключення електрики. Вони стосуються наступних адрес:
- Авангардна: 119, 119А, 121–133 (непарні)
- Героїв Чорнобиля: 18, 20, 22, 22А, 24–38 (парні)
- Михайла Грушевського: 88А
Також у місті Жовті Води не буде електрики з 09:00 – 18:00 години, проте обмеження триватимуть лише в будинках, що розташовані за адресами:
- бульвар Свободи: 40, 42, 42А, 44
- Березнева: 15–23 (непарні)
- Каштанова: 10–18 (парні)
- Незалежна: 13, 13Г, 15–21 (непарні)
14.05.2026 року з 08:00–17:00 години вимикатимуть електрику в населеному пункті Новоолександрівка. Світло зникне за такими адресами:
- Дніпровська: 0072
- Костянтина Чорного: 7А
- Кутова: 4
- Малинова: 0035, 11-Б
- Прибережна: 15
- Степова: 82
- Українська: 97
- Шкільна: 14
- Ягідна: 19
Також додаткові графіки відключень світла будуть діяти з 08:00 – 18:00 години в селі Лозуватка. Вони стосуються наступних вулиць:
- Енергетиків: 1–27
- Івана Франка: 2, 6, 7, 15, 17, 19, 33
- Молодіжна: 1, 2–18 (парні)
- Садова: 2, 3, 12
- Центрально-Міська: 1–16
На 14 травня з 09:00 до 18:00 години не буде електрики в селі Братське. Електрика зникне за адресами:
- Східна: 1, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 20, 21.
