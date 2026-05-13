Підвищення тарифів на комунальні послуги в Полтаві пов’язують зі збільшенням витрат у сфері утримання техніки, логістики та обслуговування системи поводження з відходами.

Підвищення тарифів на комунальні послуги в Полтаві офіційно затвердили після рішення виконавчого комітету щодо оновлення вартості послуг із вивезення побутових відходів для населення, установ та підприємств, повідомляє Politeka.

Нові розрахунки запровадили для роботи КАТП-1628. У середньому коригування сягнуло близько 77%, однак показники для різних категорій споживачів відрізняються залежно від типу послуг і обсягів нарахувань.

Для жителів міста збір та транспортування твердих побутових відходів тепер коштуватиме 83,4 грн замість попередніх 47,18 грн. Таким чином приріст становить майже три чверті від старого тарифу.

Бюджетні установи також отримали оновлені розцінки. Для них збільшення оцінюють приблизно у 68%, тоді як для інших юридичних осіб показник становить близько 42%.

Суттєво змінилися й тарифи на поводження з великогабаритним сміттям. Вартість піднялася зі 106,86 грн до 218,5 грн. Крім того, захоронення відходів тепер коштує 22,48 грн замість 11,86 грн.

У міській раді пояснюють, що частина мешканців багатоквартирних будинків не відчує змін одразу, оскільки оплата включена до квартплати через житлово-експлуатаційні організації. Перерахунок у таких випадках проводитимуть поступово.

Посадовці уточнюють, що рішення стосується лише території Полтави. Для населених пунктів громади надалі планують окремі конкурсні процедури щодо визначення виконавців відповідних сервісів.

Фахівці зазначають, що оновлені нарахування можуть вплинути на щомісячні витрати як домогосподарств, так і місцевого бізнесу.

