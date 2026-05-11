Військовий експерт Олег Старіков прокоментував масштабні навчання НАТО Aurora 26 у Балтійському морі та оцінив, де і за що може розгорнутися війна, повідомляє Politeka.

Про це він розповів на своєму каналі.

За словами експерта, ескалаційна складова на Півночі Європи наростатиме, а саме – в Арктиці, це однозначно. А все тому, пояснює він, що клімат змінюється, льоди відходять, на шельфі корисні копалини, але ця територія не поділена, немає господаря, і це питання буде вирішено.

«Тому, оскільки там нічого не визначено, після цих двох воєн (ред. – російсько-української та на Близькому Сході) наступна буде на Півночі. І зараз північні країни готують свої сили для можливого ведення боїв у арктичній зоні», – стверджує Олег Старіков.

А готуватися, констатує він, дійсно треба, адже арктична зона – це -50 градусів, з двигуном внутрішнього згоряння є великі проблеми, електродвигуни не працюватимуть, також є питання і щодо дронів, будуть вони там літати чи ні, магнітне поле може заважати. Крім того, додає експерт, потрібен флот, адже без криголамів в Арктиці не пройдеш, а ще підводні човни, їх з космосу видно, але, якщо зайти під кригу, то можна сховатися, і невідомо, з якого боку буде завдано удару.

«Арктика – це зовсім інша ситуація, яка повністю змінюватиме весь світовий порядок, який розвалився. Після Другої світової війни світопорядок розвалився, встановлюватимуть новий. Новий переділ світу чи принаймні фрагментація відбудеться вже після Арктики. Якась буде Ялта 2.0, якась міжнародна конференція, але, я думаю, це буде після 2028-2030 років. А до цього буде так штормити… Дай Боже, щоб штормило не так гаряче, як у російсько-українській війні», – підсумовує Олег Старіков.

