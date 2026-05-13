Міністерство освіти і науки України перенесло вибори ректора Київського національного університету імені Тараса Шевченка на жовтень 2026 року після виявлення суттєвих порушень під час підготовки виборів адміністрацією колишнього ректора Володимира Бугрова.



Про це пише сайт Акценти.

Як зазначає Міносвіти, підставою для рішення стало звернення Університету Шевченка з проханням перенести заплановані на 27 травня вибори ректора, оскільки було виявлено системні порушення законодавства та Статуту Університету під час підготовки виборів. Провести вибори з виявленими кричущими порушеннями законодавства означало б закласти міну уповільненої дії та вкінець підірвати довіру до Університету з боку колективу та Міносвіти. І, як наслідок, отримати невизнання виборів, нелегітимного ректора та нові скандали замість ефективної роботи Університету.

Порушення у виборчому процесі були виявлені після звільнення Міністерством Володимира Бугрова та призначення Валерія Копійки виконувати обов’язки ректора, який ініціював аудит та оцінку стану підготовки Університету до виборів ректора. В Організаційному комітеті та Головній виборчій комісії Університету повідомили, що перебували під тиском адміністрації колишнього ректора Бугрова та голови Наглядової ради Університету Руслана Стефанчука, які фактично готували фальсифікацію виборів на користь Бугрова.

Старою командою і ще діючим головою Наглядової ради готувалися кілька схем фальсифікації, які, серед іншого, передбачали відомі з часів Януковича «каруселі», коли фіктивних виборців підвозять на виборчі дільниці для голосування за потрібного кандидата, а заздалегідь призначені лояльні члени дільничних виборчих комісій «заплющують очі» на незаконне голосування, подальший підрахунок та оголошення результатів.

Адміністрація Бугрова до його звільнення Міністерством з посади ректора встигла сформувати склад дільничних комісій за принципом лояльності, що стало першим етапом реалізації схеми «карусель».



В ході аудиту підготовки до виборів ректора в Університеті також виявили інші порушення, які є передумовою до фальсифікації виборів. Перше, що потрапило в очі аудиторам - нетипові результаті голосування за виборців з категорії «інші», в яку входять всі працівники Університету, окрім науково-педагогічного складу. Результати голосування на окремих дільницях мають нетипову непропорційну картину - від підрозділів з однаковою кількістю працівників обрано суттєво різну кількість виборців. До прикладу, лояльний до Бугрова підрозділ з тридцяти працівників матиме 9 виборців, які голосуватимуть на виборах. А підрозділ з аналогічною кількістю людей, але нелояльних до Бугрова – тільки 2 виборців. Не потрібно бути пророком, що передбачити результат виборів, які організовані таким чином.

Очевидно, що вже на етапі підготовки до виборів Бугров підтасовував, використовував різні схеми, адміністративний тиск та створював умови для своєї перемоги на виборах.

Після численних корупційних та сексуальних скандалів, масових студентських протестів, звернення студентів до Міносвіти у Бугрова не залишилось шансів переобратися на посаду ректора першого ЗВО в країні. Це зрозуміли куратори Бугрова – родина Стефанчуків – які з його звільненням втрачали контроль над Університетом. Останнім дзвіночком для них стали виступи проти Бугрова колег, які впродовж багатьох років підтримували його, але змінили своє ставлення до ситуації, оскільки негативний шлейф від діяльності Бугрова лягав на них і на весь Університет.

Для сім’ї Стефанчуків єдиним способом врятувати ситуацію залишилась фальсифікація виборів на користь Бугрова, щоб зберегти його на посаді ректора ще на один 5-річний термін. Стефанчуки залучили до виборчого процесу великі ресурси: адвокатів, політтехнологів, журналістів. Проте все виявилось марним, а після звільнення Бугрова була викрита їх підготовка до фальсифікацій під час виборів.

Сьогодні родина Стефанчуків формально зберігає контроль над Університетом, адже голова родини Руслан Стефанчук залишається на посаді голови Наглядової ради Університету. І питання часу, який продемонструє всім, чи справді нова адміністрація готова вичистити Університет від старої команди, відомої на всю країну корупцією та сексуальними скандалами.