Грошова допомога для ВПО в Чернігівській області надається найбільш вразливим категоріям громадян для покриття витрат на проживання та базові потреби, повідомляє Politeka.

Першочергово такі виплати призначені для людей з інвалідністю, сімей із дітьми та непрацездатних осіб.

Уряд регулярно переглядає умови надання грошової допомоги для ВПО у Чернігівській області, щоб підтримку отримували саме ті, хто перебуває у найбільш складних життєвих обставинах.

Згідно з останніми змінами, програма підтримки, яка була запроваджена ще у 2023 році, продовжує діяти. Наразі встановлено, що чинний механізм нарахування коштів працюватиме до лютого 2026 року.

Підтримка призначається на родину терміном на 6 місяців, проте для найбільш незахищених верств населення цей період було переглянуто у бік збільшення.

Зокрема, максимальну кількість шестимісячних періодів, протягом яких може надаватися підтримка, подовжили з чотирьох до п’яти.

Це дає можливість переселенцям отримувати кошти від держави на пів року довше, ніж це було передбачено раніше.

Варто враховувати, що грошова допомога для ВПО в Чернігівській області нараховується щомісячно одному з членів сім’ї, який є уповноваженою особою.

Для більшості отримувачів сума становить 2000 гривень на особу. Водночас для людей з інвалідністю І–ІІІ груп, а також для дітей віком до 18 років, розмір щомісячної виплати є вищим і становить 3000 гривень.

Окрему увагу приділили термінам подачі документів. Мінсоцполітики офіційно продовжило період прийому заявок на надання підтримки на проживання до 1 червня 2026 року.