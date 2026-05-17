Доплати для пенсіонерів у Полтавській області регулюються єдиною системою вікових надбавок, які нараховуються автоматично після досягнення визначеного віку без потреби звернення до Пенсійного фонду, повідомляє Politeka.

Початковий етап такої підтримки стартує з 70 років. У цьому віковому діапазоні громадяни отримують 300 гривень щомісячно. Далі сума змінюється залежно від наступних вікових рубежів: від 75 до 79 років виплата становить 456 гривень, а для осіб від 80 років і старше — 570 гривень.

Нарахування здійснюється з дня народження, тому розмір може бути пропорційним, якщо дата припадає не на початок місяця. У такому випадку пенсіонеру нараховується доплата лише за фактичні дні після досягнення відповідного віку.

Важливим є і обмеження щодо основного розміру пенсії — він не повинен перевищувати встановлений граничний рівень. Також система побудована так, що нові вікові надбавки не додаються до попередніх, а замінюють їх на більший розмір.

У цьому контексті доплати для пенсіонерів у Полтавській області є частиною загальнодержавного механізму підтримки, який враховує вікові зміни та поступове зростання соціальних виплат.

Окремо зазначається, що індексація таких надбавок наразі не проводилася, тому їхні розміри залишаються стабільними. Крім того, для деяких категорій громадян діють додаткові соціальні виплати, але вони призначаються за окремими критеріями і не залежать від віку.

Експерти додають, що подальші зміни в системі вікових доплат можуть бути пов’язані з бюджетними рішеннями та загальною реформою пенсійного забезпечення.

