У Дніпропетровській області 17 травня триватимуть планові графіки відключення світла, які охоплять десятки адрес у різних громадах регіону, повідомляє Politeka.net.



Про це повідомили кілька територіальних громад, посилаючись на Дніпровські електромережі.

Графіки відключення світла у Дніпропетровській області на 17 травня пов’язані з проведенням профілактичних і ремонтних робіт на об’єктах енергетичної інфраструктури. Енергетики зазначають, що заплановані заходи необхідні для технічного обслуговування обладнання, модернізації окремих ділянок мережі та підвищення стабільності електропостачання.

У компанії наголошують, що роботи мають профілактичний характер і спрямовані на запобігання аварійним ситуаціям, особливо в періоди підвищеного навантаження на енергосистему.

17.05.2026 з 09:00 до 17:00 години не буде світла в селі Євецько-Миколаївка, але електрику вимикатимуть тільки за такими адресами:

Центральна — 26, 28, 30, 32, 34, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 45/А, 45/Б, 46, 47, 51, 55, 57, 59, 63, 65/А, 69

17.05.2026 з 09:00 до 18:00 години будуть тривати додаткові графіки відключення світла в селі Сурсько-Литовське. Обмеження будуть тривати лише на наступних вулицях:

50 років Перемоги — 43, 47

Аптечна — 12, 14, 15/А, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 23/А, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73

Затишна — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Космічна — 17, 19, 21, 22, 25, 26/з.д.0045, 31, 33, 36, 39, 42, 43, 46, 47, 48, 54, 56, 60, 66, 68, 70

Коцюбинського Михайла — 29, 38, 40, 43, 49, 59, 68

Молодіжна — 1, 1/А, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Нова — 1

Польова — 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 56/Б, 57, 59, 61, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 102, 104, 106, 108, 110, 112, 114, 116, 118, 120, 122, 124, 126, 128, 130, 132, 134, 136, 138, 140, 142, 144, 146, 148, 152

Соснова — 26, 41, 44

Шевченка Тараса — 16, 16/А, 18/А, 20, 20/А, 24, 28/з.д.0105, 29, 31, 33, 35, 41, 43, 45

пров. Некрасова — 1, 8/Б, 9, 10, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23.

