Безкоштовне житло для ВПО в Полтавській області залишається доступним завдяки приватним ініціативам місцевих мешканців, які продовжують приймати людей, що втратили домівки через бойові дії, повідомляє Politeka.

Актуальні варіанти розміщення публікують на платформі «Допомагай», де дані регулярно оновлюються та доповнюються новими адресами з різних громад.

Пропозиції охоплюють як великі міста, так і невеликі села. Найчастіше йдеться про безоплатне проживання, однак у частині випадків власники просять участі у побутових процесах або підтримання порядку в помешканні.

У Полтаві доступна окрема кімната в приватному будинку для жінки або пари. Територія облаштована зеленою зоною та присадибною ділянкою. У будинку мешкає літня господиня, яка не потребує стороннього догляду, але має вікові особливості спілкування.

У селі Козлівщина Котелевської громади пропонують формат спільного проживання для жінки. Оселя оснащена газовим опаленням, водопостачанням, інтернетом і резервним живленням. Населений пункт має базові сервіси та транспортний зв’язок із обласним центром.

Ще один варіант розміщення доступний у Кременчуці. Там переселенцям пропонують кімнату в приватному будинку для жінки з дитиною. Оплата за проживання не передбачена, проте очікується допомога у щоденних побутових справах.

Перед заселенням радять детально уточнювати умови проживання, можливі обов’язки та організаційні моменти, а також перевіряти актуальність оголошень безпосередньо у власників.

