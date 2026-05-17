Подорожчання проїзду в Полтавській області стало приводом для перевірки тарифів на маршрутки у Кременчуці, де частина перевізників уже встановила оплату на рівні 25 гривень, повідомляє Politeka.

Питання обговорили під час засідання виконавчого комітету міськради 11 травня.

Місцева влада вирішила провести моніторинг, аби з’ясувати, чи можуть автобуси й надалі працювати за старою вартістю.

Наразі у тролейбусах та комунальному транспорті квиток коштує 20 гривень. Водночас окремі приватні маршрути вже перейшли на новий тариф, через що серед пасажирів виникла плутанина.

Міський голова Віталій Малецький повідомив, що протягом травня чиновники збиратимуть звернення жителів та аналізуватимуть економічні показники перевезень. Після цього ухвалять остаточне рішення.

Причиною перегляду суми називають витрати на пальне й електроенергію, які останніми місяцями суттєво зросли. Перевізники заявляють, що без коригування умов утримувати маршрути стає складніше.

Разом із цим подорожчання проїзду в Полтавській області поки розглядають як тимчасовий крок. Якщо результати перевірки покажуть можливість роботи за нижчим тарифом, оплату можуть повернути до попереднього рівня.

Окремо у Кременчуці планують позначати транспорт спеціальними наліпками. Це допоможе людям одразу бачити, де діє тариф 20 гривень, а де — 25.

Крім того, в Полтавській області повідомляли про новий графік руху поїздів.

Новий графік руху поїздів у Полтавській області передбачає, що у період з 8 до 19 травня №6421 сполученням Умань - Кирнасівка курсуватиме за вказаним маршрутом замість звичного напрямку Умань - Вапнярка.

