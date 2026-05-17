Ідеолог Олесь Доній пояснив, що, поки влада і Трамп обіцяють Україні мир, наші громадяни емігрують з країни і будують своє життя закордоном, а це все більше нагадує ірландський сценарій, повідомляє Politeka.

Про це він розповів на каналі «7 кроків».

«З України продовжують емігрувати люди, а нас продовжують годувати прогнозами про те, що війна завершиться через чергові пів року. Нагадаю, ще 3 роки тому я казав, що середньозважений сценарій війни – 15 років, це біологічно-математичний розрахунок життя путіна. Тепер залишилось 12 років, а за цей час вже минули 8 поколінь українських експертів, які щопівроку стверджували, що війна завершиться з кінця 2022 року. Трамп зі своєю ініціативою закінчення війни за 24 години вже півтора роки при владі. Півтора роки процес, який був запущений у Стамбулі, гальмує. Які у нас перспективи? У майбутнього українства ірландські перспективи», – пояснює Олесь Доній.

Тобто, стверджує він, українці будуть світовою нацією, як і ірландці, яких закордоном живе удесятеро більше, ніж у самій Ірландії. І ці ірландці закордоном, розповідає ідеолог, допомагають Ірландії, створюють ірландський міф, співають проірландські пісні англійською, всюди підкреслюють, що вони ірландці, але в Ірландію не повертаються.

«Ірландії вдалося вибороти незалежність на початку 20-х від Великої Британії. Вони втратили частину території – Північну Ірландію, яка уже була заселена значною мірою шотландцями і меншою англійцями. Після цього Ірландія занурилися у громадянську війну, і лише згодом, через десятиліття намацала основи ірландського чуда. Зараз вони вже живуть заможно. Але ніякого українського чуда найближчими роками у нас не простежується», – розповідає Олесь Доній.

Адже, констатує він, путін не приповзе на колінах із миром, він живиться війною, і поки це триває, поки на міста падають бомби, Україна не поверне свою демократію, не зможе розвиватись як багата країна. А українці, додає експерт, будуть емігрувати, будуть по всьому світу, будуть зберігати українську культуру і будувати український міф, але не повернуться, як і колись не повернулись українці, які виїхали у США, Канаду, Аргентину. А повторення ірландського чуда, підсумовує він, нас чекає за десятиліття.

