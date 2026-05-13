Політолог Руслан Бізяєв пояснив, що для Трампа та Сі Цзіньпіна закінчення російсько-української війни вигідне, але для цього вони мають домовитися про більш глобальні питання, повідомляє Politeka.

Про це він розповів у програмі «Діалоги» з Русланом Бортником.

«Ситуація виглядає так, що все, про що можуть домовлятися Сі Цзіньпін і Трамп – це те, де конкретно і на яких принципах зупинити війну в Україні. Але вони, з моєї суб'єктивної точки зору, працюватимуть у більш глобальному порядку, де питання нашої війни буде одним із. Одним із питань. Це перше. Друге – вплив сторін на ситуацію абсолютний, що з боку США на Україну, що з боку Китаю на росію», – пояснює Руслан Бізяєв.

Не варто забувати, зазначає експерт, що росія як мінімум у юаневій зоні. І не треба думати, наголошує він, що росія та Китай є союзниками, тому що союзники стоять спина до спини, а не беруть трансакції за проведення певних торгово-промислових операцій.

На його думку, можна назвати росію молодшим другом Китаю, і Пекіну не вигідно, щоб москва програла в цій війні, однак є глобальніші моменти, враховуючи темпи розвитку китайської економіки і ті питання, які з цього виникають. Зокрема, зазначає експерт, Китаю вкрай важливо, щоб Європа теж не впала, щоб Європа була слабкою, але платоспроможною, адже це один із основних ринків.

«У цьому сенсі припинення війни в Україні вигідне зараз ситуативно і США, і Китаю, як на мене. Хто загалом перший мирний план озвучив у лютому 2023 року? Товариш Сі Цзіньпін, 12 пунктів», – стверджує Руслан Бізяєв.

