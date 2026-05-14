Грошова допомога для ВПО в Полтавській області наразі надається урядом як тимчасовий захід для підтримки українців у кризовий період, повідомляє Politeka.

Починаючи з листопада 2023 року така підтримка призначається родині на 6 місяців. Держава періодично переглядає та продовжує дію відповідної програми, яка зараз охоплює найбільш вразливі категорії переселенців.

До цього переліку входять люди з інвалідністю першої, другої та третьої груп, а також сім'ї, де виховуються діти до 18 років.

Якщо ж діти продовжують навчання, то фінансова підтримка може бути збережена до досягнення ними 23 років. Також право на кошти мають ті родини, у складі яких є лише непрацездатні особи.

Грошова допомога для ВПО у Полтавській області нараховується кожного місяця одному з членів сім'ї, який є уповноваженою особою.

При цьому, розрахунок проводиться на кожного члена родини окремо. Для осіб з інвалідністю та дітей сума становить 3000 грн. Для інших категорій отримувачів передбачена виплата у розмірі 2000 грн на місяць.

Окрему увагу державні органи приділяють тривалості грошової допомоги для ВПО в Полтавській області. Максимальна кількість періодів виплат була збільшена з чотирьох до п’яти.

Завдяки такому рішенню найбільш вразливі громадяни зможуть отримувати кошти на пів року довше. Проте для отримання такої підтримки необхідно вчасно подати документи.

Раніше подачу заявок на проживання потрібно було здійснити до 1 травня, але нещодавно цей термін було подовжено. Тепер підтримка може бути оформлена до 1 червня 2026 року.

