Грошова допомога для ВПО у Полтавській області допомагає сім’ям стабільніше планувати витрати та забезпечувати дітей під час переселення.

Грошова допомога для ВПО у Полтавській області продовжує надаватися переселенцям, а частина отримувачів у 2026 році може розраховувати на додаткові виплати, повідомляє Politeka.net.

Щомісячні державні виплати для внутрішньо переміщених осіб залишаються без змін. Дорослі отримують 2 тисячі гривень, а діти та люди з інвалідністю — по 3 тисячі на місяць.

Крім базової допомоги, переселенці можуть претендувати на одноразову виплату. Вона надається тим, хто протягом визначеного періоду офіційно працював або був зареєстрований як ФОП та продовжував отримувати державну підтримку.

Право на разову грошову допомогу для ВПО у Полтавській області мають особи, які одночасно:

отримували державну допомогу на проживання;

безперервно працювали або були зареєстровані як ФОП щонайменше шість місяців;

можуть підтвердити працевлаштування або сплату податків документально.

Виплата нараховується у наступному місяці після завершення шестимісячного періоду. Її розмір становить 2 000 гривень, а для осіб з інвалідністю — 3 000 гривень.

Для підтвердження права на допомогу переселенцям необхідно подати:

дані про сплату страхових внесків із реєстру застрахованих осіб;

довідку з місця роботи про сплату єдиного соціального внеску або єдиного податку;

копію податкової декларації ФОП, прийнятої податковою службою.

Документи подаються особисто до органів Пенсійного фонду України. У разі відмови переселенці можуть звернутися до Уповноваженого Верховної Ради з прав людини або скористатися системою безоплатної правової допомоги.

Додатково, грошова допомога для ВПО у Полтавській області допомагає сім’ям стабільніше планувати витрати та забезпечувати дітей під час переселення.

Джерело: fakty.ua

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Робота для пенсіонерів у Полтаві: де зарплати починаються від 22 000 гривень.

Також Politeka повідомляла, Безкоштовні продукти для ВПО у Полтаві: яку саме допомогу нададуть.

Як повідомляла Politeka, Грошова допомога для ВПО у Полтавській області: нові правила виплат у 2026 році.