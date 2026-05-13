Новий графік руху транспорту в Дніпропетровській області почав діяти для автобусів під номерами 22А та 22Б у місті Кам’янське, повідомляє Politeka.

Оновлені дані про роботу цих рейсів з’явилися у телеграм-каналі "Кам'янське. Автобуси. Залізничний вокзал".

Ці маршрути є ключовими для багатьох городян, оскільки забезпечують стабільне сполучення між Південним та Заводським районами.

Новий графік руху транспорту в Дніпропетровській області передбачає регулярні рейси протягом усього дня, починаючи з раннього ранку і до вечора.

Для маршруту 22А, який курсує між зупинками БАМ та ДМК, встановлено наступний час відправлення.

Зі станції БАМ автобуси виїжджають о 5:52, 6:17, 6:43, 6:57, 7:25, 7:43, 8:16, 8:40, 9:17, 9:51, 10:28, 10:57, 11:28, 12:00, 12:25, 13:00, 13:23, 14:00, 14:28, 14:54, 15:30, 15:54, 16:28, 16:54, 17:25, 17:52, 18:25.

Від зупинки ДМК поїхати можна о 6:40, 7:00, 7:25, 7:49, 8:20, 8:55, 9:18, 9:45, 10:20, 10:51, 11:26, 11:53, 12:28, 13:08, 13:34, 14:00, 14:23, 14:55, 15:22, 15:50, 16:26, 16:55, 17:22, 17:45, 18:27, 18:45 та о 19:22.

Новий графік руху транспорту в Дніпропетровській області для маршруту 22Б містить набагато більше рейсів.

Відправлення від зупинки БАМ відбувається о 5:00, 5:25, 6:00, 6:10, 6:25, 6:52, 7:05, 7:17, 7:32, 7:52, 8:07, 8:30, 8:50, 9:05, 9:28, 9:44, 10:02, 10:20, 10:46, 11:07, 11:20, 11:38, 11:52, 12:15, 12:35, 12:52, 13:10, 13:38, 13:52, 14:18, 14:42, 15:04, 15:22, 15:45, 16:04, 16:20, 16:42, 17:04, 17:17, 17:38, 18:10, 18:40, 19:10.

У зворотному напрямку від ДМК автобус 22Б курсує в такий час: 6:10, 6:25, 6:51, 7:07, 7:18, 7:43, 7:57, 8:11, 8:32, 8:48, 9:08, 9:32, 9:57, 10:13, 10:30, 10:44, 11:00, 11:18, 11:44, 12:03, 12:18, 12:44, 13:00, 13:25, 13:50, 14:13, 14:33, 14:48, 15:10, 15:36, 16:06, 16:18, 16:35, 16:48, 17:10, 17:35, 18:00, 18:20, 18:37, 18:55, 19:15, 19:36, 20:20.

