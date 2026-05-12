Дефіцит продуктів в Київській області дедалі частіше пов’язують із глобальними кліматичними змінами та проблемами у міжнародній логістиці, які вже впливають на зерновий ринок і ціни на продовольство, повідомляє Politeka.

Аналітики зазначають, що найбільш помітне зростання наразі демонструє пшениця. Біржові ф’ючерси на CBOT продовжують дорожчати, а тверді сорти озимини досягли максимальних показників за останні періоди.

Основною причиною фахівці називають тривалу посуху у великих аграрних регіонах США. Подібна ситуація спостерігається й в Австралії, де через сухий клімат та ресурсні обмеження скорочуються площі посівів.

Складні погодні умови впливають також на Чорноморський регіон і частину європейських країн. Нестача вологи позначається на врожайності, що створює додатковий тиск на світовий баланс зернових культур.

Окремим фактором залишаються труднощі з логістикою та геополітична нестабільність. Вони ускладнюють постачання добрив, технічних ресурсів і сировини, необхідної для агровиробництва.

Експерти звертають увагу й на скорочення площ під зерновими у низці держав. Причиною називають зниження рентабельності виробництва та проблеми з доступом до необхідних матеріалів.

На цьому тлі дефіцит продуктів в Київській області розглядають як частину масштабнішого процесу, який впливає не лише на внутрішній ринок, а й на міжнародну торгівлю продовольством.

Фахівці прогнозують, що подальша ситуація залежатиме від погодних умов найближчих місяців, стабільності логістичних маршрутів і поведінки великих імпортерів, які формують світовий попит.

У разі нових кліматичних проблем або перебоїв із поставками ризик подальшого подорожчання продовольства та скорочення пропозиції може зрости ще більше.

