Дефіцит продуктів у Харкові посилюється на тлі чергового стрибка цін на тепличні помідори, які за останній тиждень додали близько 10% у вартості через обмежену пропозицію на ринку, повідомляє Politeka.

Аналітики пояснюють, що головним чинником подорожчання стала нестача продукції всередині країни. Додатковий вплив має й ситуація з імпортом, адже Туреччина, яка залишається основним постачальником томатів в Україну, скоротила обсяги відвантажень через активні поставки до країн Європейського Союзу.

На цьому тлі український ринок відчув помітний дефіцит. Частина торговельних мереж уже переглянула ціни, а гуртові продавці повідомляють про зменшення доступних партій овочів.

Станом на квітень 2026 року вартість тепличних помідорів коливається в межах 160–180 гривень за кілограм. Це майже на 77% дорожче, ніж у той самий період торік. Найбільше зростання фіксують у сегменті якісної продукції, яка має стабільний попит серед покупців.

Фахівці галузі зазначають, що українські тепличні господарства лише розпочинають активну фазу сезону. Поки обсяги нового врожаю залишаються недостатніми, ринок продовжує залежати від імпортних поставок.

Дефіцит продуктів у Харкові у таких умовах може позначитися не лише на вартості помідорів, а й на загальному рівні цін у овочевому сегменті, оскільки покупці вже стикаються зі скороченням асортименту в окремих магазинах.

Експерти прогнозують, що ситуація частково стабілізується після збільшення збору української продукції. Очікується, що зростання внутрішньої пропозиції допоможе стримати подальше подорожчання та знизити навантаження на споживчий ринок.

Раніше учасники аграрного сектору також повідомляли про зростання цін на моркву, де основною причиною стала нестача якісної продукції після складного сезону зберігання.

