Дефіцит продуктів у Чернігівській області в такій ситуації може відобразитися насамперед на вартості яблук у магазинах і на ринках.

Дефіцит продуктів у Чернігівській області може посилитися через нестачу якісного яблука на українському ринку, що вже створює передумови для нового зростання цін, повідомляє Politeka.

Про ситуацію в галузі розповів директор ТОВ «Молодіжна аграрна спілка» Віталій Нігалатій. За його словами, проблема виникла після минулого сезону, коли значну частину врожаю заклали у сховища вже перестиглою.

Експерт зазначає, що нині на ринку стає дедалі менше товарного яблука з хорошими показниками зберігання. Саме це, на його думку, впливатиме на подальше подорожчання продукції.

Додатковим фактором стало те, що частина виробників не використовувала спеціальні препарати для відтермінування дозрівання плодів. Через це фрукт швидше втрачає товарний вигляд і гірше переносить тривале зберігання.

Учасники ринку пояснюють, що скорочення якісної пропозиції вже помітне для гуртових покупців та торговельних мереж. Окремі партії мають нижчі показники придатності, ніж торік.

Дефіцит продуктів у Чернігівській області в такій ситуації може відобразитися насамперед на вартості яблук у магазинах і на ринках, особливо напередодні нового сезону.

Фахівці додають, що подальша цінова динаміка залежатиме від стану залишків у сховищах та обсягів майбутнього врожаю.

Крім того, в Чернігівській області повідомляли про можливість отримати продукти безкоштовно.

В організації наголошують, що реагування здійснюється оперативно після надзвичайних подій, а допомога спрямовується людям, які найбільше цього потребують у конкретний момент.

Джерело

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Безоплатні послуги і не тільки: як можна отримати гуманітарну допомогу для пенсіонерів у Чернігівській області.

Також Politeka повідомляла, Грошова допомога для пенсіонерів у Чернігівській області: які виплати отримають українці у травні 2026 року.

Як повідомляла Politeka, Де платять до 55 тисяч гривень: робота для пенсіонерів у Чернігівській області.