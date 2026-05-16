Безкоштовне житло для ВПО в Запорізькій області продовжують надавати через приватні ініціативи, гуртожитки та спеціально облаштовані місця тимчасового розселення, повідомляє Politeka.

У регіоні переселенцям доступні різні формати проживання. Йдеться про кімнати у приватному секторі, місця в модульних містечках, шелтерах і комунальних закладах. Умови залежать від конкретної адреси та домовленостей із власниками помешкань.

У селі Вільнокур’янівське Вільнянського району готові поселити жінку, яка опинилася у складних життєвих обставинах. Оселя розташована приблизно за 30 кілометрів від Запоріжжя. У будинку є інтернет, генератор, побутова техніка та пічне опалення. Частина зручностей облаштована на подвір’ї. Від майбутньої мешканки очікують допомоги у господарстві та дотримання встановлених правил.

У самому Запоріжжі також продовжує діяти система розселення для людей, які евакуювалися з небезпечних територій. На початок 2026 року у місті залишаються доступними понад тисяча місць у благодійних центрах, гуртожитках і модульних комплексах.

Фахівці зазначають, що Безкоштовне житло для ВПО в Запорізькій області значною мірою забезпечується підтримкою місцевих жителів, які допомагають родинам, що втратили власні домівки через бойові дії.

Для оформлення поселення переселенцям необхідно підготувати базові документи, зокрема паспорт, ідентифікаційний код та довідку ВПО. Після погодження умов проживання сторони укладають відповідну домовленість.

Експерти радять заздалегідь уточнювати побутові умови, можливі витрати та правила перебування, оскільки доступні варіанти швидко змінюються.

