Подорожчання проїзду в Чернівцях принесе нові фінансові умови для пасажирів під час оплати за поїздки в комунальних автобусах та міських тролейбусах, повідомляє Politeka.

Ці суттєві зміни почнуть діяти з 1 липня. Головною причиною подорожчання проїзду в Чернівцях є офіційне завершення чергового навчального року та початок літнього відпочинку.

Фахівчиня зі зв'язків з громадськістю та пресою Чернівецького тролейбусного управління Юлія Пендерецька розповіла про всі деталі вартості поїздок.

Місцеві школярі під час літніх канікул будуть змушені купувати квитки за абсолютно новими правилами.

Згідно з оприлюдненими даними, діти платитимуть повну вартість за проїзд в автобусах замість раніше встановлених пільгових 10 гривень, які діяли впродовж усього активного навчального періоду.

Чернівецькі школярі сплачуватимуть повну суму під час поїздок у міських автобусних маршрутах аж до 1 вересня, коли офіційно розпочнеться новий період навчання.

Проте, школярі надалі можуть абсолютно безкоштовно їздити у тролейбусах впродовж усіх літніх канікул. Для цього дітям обов'язково потрібно щоразу самостійно валідувати учнівську транспортну картку при вході до салону.

Окремі нові правила почнуть діяти і для вищої школи. Студенти протягом літніх канікул з 1 липня також повинні сплачувати повну вартість проїзду у міських тролейбусах.

Для цієї категорії пасажирів ціна поїздки тепер становитиме 16 гривень замість звичних пільгових 8 гривень.

Наразі загальна базова вартість однієї поїздки у міських автобусах становить 20 гривень, а у тролейбусах зупинилася на позначці 16 гривень.

Таким чином, чергове Подорожчання проїзду в Чернівцях скасовує попередні пільги на автобусні перевезення для учнів, а також подвоює витрати студентів на поїздки в електротранспорті.