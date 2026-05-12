Подорожчання продуктів у Харкові відбувається нерівномірно, залежно від категорії товару та торговельної мережі.

Подорожчання продуктів у Харкові фіксується у сегменті базових товарів харчування, де за останні тижні помітно змінилися середні ринкові показники, повідомляє Politeka.

Інформацію про це надає Мінфін.

Найбільш виражена динаміка спостерігається у категорії м’ясних виробів. Варена ковбаса «Алан лікарська» вагою 1 кг наразі коштує в середньому 486,13 грн. У торговельних мережах розбіжність суттєва: від 420,12 грн у Metro до 547,00 грн у Megamarket, тоді як Auchan пропонує 478,40 грн, а Novus — 499,00 грн. У квітні середній рівень становив 477,57 грн, що свідчить про поступове зростання.

Окремо змінюється ситуація з хлібобулочними виробами. Житній «Столичний» (950 г) утримує відносно стабільний рівень — 51,00 грн у травні проти 49,85 грн місяцем раніше. Динаміка тут мінімальна, але загальний тренд все ж іде вгору, хоч і повільними темпами.

Сегмент консервованої продукції демонструє більш помітні коливання. Мариновані огірки «Верес» (500 г) коштують у середньому 111,61 грн. У магазинах ціни різняться: від 99,00 грн до 126,50 грн залежно від мережі. У квітні середній показник становив 102,55 грн, тобто за місяць додалося понад 12 грн.

Аналітика щоденних даних показує нерівномірні коливання протягом квітня та початку травня: частина товарів демонструє різкі стрибки, інші — більш плавну зміну вартості без різких піків.

У підсумку продовольчий кошик у місті поступово дорожчає, що особливо помітно на м’ясних і консервованих позиціях, тоді як хліб залишається найбільш стабільним компонентом.

