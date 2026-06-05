Дефіцит овочів в Вінницькій області посилюється через загальнонаціональне скорочення запасів і перехід між врожайними циклами.

Дефіцит овочів в Вінницькій області фіксують на тлі різкого скорочення запасів торішньої білоголової капусти та зростання цін на українському ринку, повідомляє Politeka.

Аналітики EastFruit відзначають, що наприкінці минулого тижня відпускна ціна старого врожаю піднялася до 8–15 грн за кілограм. Це майже на 75% більше порівняно з попереднім тижнем. Головним фактором називають завершення сезону реалізації у більшості господарств, через що товарні обсяги швидко скорочуються.

На прилавках залишилися лише поодинокі партії продукції врожаю 2025 року, які реалізують окремі виробники. Попит при цьому залишається стабільно високим, що дозволяє утримувати підвищений ціновий рівень.

За ринковими оцінками, попри нинішнє подорожчання, овочі все ще коштують значно менше, ніж торік у цей самий період — приблизно на 77% нижче. Це свідчить про нестійкість сегмента та сезонні коливання пропозиції.

Дефіцит овочів в Вінницькій області посилюється через загальнонаціональне скорочення запасів і перехід між врожайними циклами.

Експерти не виключають подальшого зростання вартості, адже залишки продукції стрімко зменшуються, а нові поставки ще не сформували достатній обсяг на ринку.

Окремо повідомляється про нестачу молочної продукції в регіоні. За прогнозами фахівців, восени її вартість може зрости на 15–25% залежно від категорії товару та ситуації з витратами виробників.

Експерти радять споживачам враховувати ці цінові зміни під час планування витрат у найближчі місяці.

Подальша динаміка цін напряму залежатиме від обсягів нового врожаю та темпів поповнення ринку.

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