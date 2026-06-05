У цьому контексті як отримати безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Дніпрі визначається як процедура, що охоплює звернення до органів соціального захисту.

Як отримати безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Дніпрі регулюється рішенням виконавчого комітету міської ради від 19.12.2023, яке визначає порядок надання продовольчої підтримки окремим категоріям населення, повідомляє Politeka.

У Дніпрі міська влада забезпечує такі набори переселенцям і літнім людям, які проживають в офіційних шелтерах та мають статус внутрішньо переміщених осіб. Допомога надається на щомісячній основі після реєстрації.

Право на отримання передбачене для людей похилого віку, осіб з інвалідністю, матерів із дітьми, а також неповнолітніх віком від 3 до 18 років. Додатково підтримка поширюється на супроводжуючих осіб, які доглядають за малолітніми дітьми або громадянами з обмеженою дієздатністю.

Інформацію про це надає Департамент соцполітики.

Окремо допомогу можуть отримати переселенці, що перебувають у складних життєвих обставинах і перебувають на обліку в міському центрі соціальних служб.

У цьому контексті як отримати безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Дніпрі визначається як процедура, що охоплює звернення до органів соціального захисту за місцем перебування та подання необхідного пакета документів.

Гуманітарний набір включає продукти тривалого зберігання: консерви з м’яса та риби, паштети, готові страви, макарони швидкого приготування, а також чай, каву, цукор, мед, джем і галети.

Такий формат підтримки дозволяє частково покривати базові потреби у харчуванні для вразливих груп населення.

Умови надання допомоги можуть коригуватися залежно від ситуації у громаді.

Фахівці радять заздалегідь уточнювати актуальні вимоги перед зверненням.

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