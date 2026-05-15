Грошова допомога для пенсіонерів в Одесі надходять на ті самі банківські рахунки, куди зазвичай зараховуються пенсії.

Грошова допомога в Одесі буде нарахована в травні не тільки пенсіонерам, а й іншим вразливим категоріям населення, повідомляє Politeka.net.

Про це повідомила начальник Головного управління Пенсійного фонду України у Вінницькій області Олена Корчака.

У квітні частина українців уже отримала одноразову державну виплату в розмірі 1 500 гривень, тоді як решті нарахування буде здійснено у травні. Йдеться насамперед про нових отримувачів допомоги, а також про громадян, яким з технічних або процедурних причин кошти не були перераховані в межах квітневих виплат.

Як повідомила Олена Корчака, усі належні нарахування планується завершити до 25 травня. За її словами, фінансова допомога передбачена для тих громадян, яким пенсію або соціальну виплату було призначено станом на 1 квітня 2026 року, а також для осіб, чиї виплати не були вчасно оброблені у попередньому місяці.

Нарахування здійснюється в автоматичному режимі без додаткових заяв. Кошти надходять на ті самі банківські рахунки, куди зазвичай зараховуються пенсії або соціальні виплати. Для отримувачів, які користуються послугами Укрпошти, виплата здійснюється разом із черговою пенсією через поштові відділення.

Право на одноразову грошову допомогу в Одесі мають громадяни з найбільш вразливих категорій населення, зокрема люди літнього віку (пенсіонери), особи з інвалідністю, малозабезпечені сім’ї, внутрішньо переміщені особи, багатодітні родини та одинокі батьки, а також отримувачі базових соціальних виплат.

Водночас підкреслюється, що навіть у разі належності до кількох категорій сума виплати залишається фіксованою — 1 500 гривень на одну особу.

Останні новини:

Нагадаємо Politeka писала, Дефіцит продуктів в Одеській області: що відбувається на ринку.

Також Politeka повідомляла, Робота із зарплатою в понад 27 тисяч гривень: де пенсіонерам шукати вакансії в Одесі.

Як повідомляла Politeka, Доплати для пенсіонерів у Одеській області: що потрібно зробити щоб отримувати надбавку кожного місяця.