У звʼязку з плановими роботами в електромережах у Волинській області з 18 до 22 травня знову застосовуватимуть спеціальні графіки відключення світла, пише Politeka.

У понеділок, 18 травня 2026 року, графіки відключення світла торкнуться Турійської територіальної громади в Волинській області. З 9:00 до 16:30 знеструмлення відбудеться в с. Дожва по вулицях Барибанда, Покрупівка, Юрія Панасюка, а з 9:00 до 17:00 – с. Обенижі (Нова, Тишика).

Також, за даними обленерго, протягом наступного тижня графіки відключення світла в Волинській області будуть застосовувати в межах Рожищенської міської територіальної громади, повідомляє Politeka.

Тимчасові перерви в електропостачанні там відбуватимуться 19 травня із 10:00 до 17:00 в селах Богушівська Марʼянівка (вул. Прилісна) та Линівка (Гайова, Гранична).

Протягом трьох днів поспіль, з 19 по 21 число, знеструмлення відбуватимуться з 9 до 17 години в с. Вишеньки (Зарічна, Набережна, Вишнева, Зелена, Селянська, Садова, Квітнева, Спортивна).

Крім того, щодня з 19.05 по 22.05, обмеження електропостачання з 9:00 до 17:00 також діятимуть у таких населених пунктах:

Рожище (Мостова, Соборності, Шевченка, Олени Пчілки, Дмитрівська);

Рудня (Квітнева, Сонячна, Садова, Залізнична);

Носачевичі (Гранична).

