Подорожчання продуктів в Одесі фіксується у кількох товарних групах одночасно, повідомляє Politeka.

На хліб пшеничний нарізаний 650 г середній прайс наразі становить 48,99 грн у Novus, тоді як у травні він тримався біля 48,32 грн. Зміна невелика, але стабільно висхідна, у межах кількох десятків копійок.

Сегмент бакалії демонструє більш помітні коливання. Олія «Олейна» 850 мл у середньому коштує 97,82 грн: у Novus — 92,99 грн, у Metro — 96,50 грн, в Auchan — 96,30 грн, у Megamarket — 105,50 грн. За місяць середній рівень піднявся приблизно на 2,6 грн.

Суттєвіша динаміка зафіксована в консервації. Оливки Iberica без кісточки 170 г у травні трималися біля 59,80 грн, а нині середній показник сягає 99,40 грн, із піковими значеннями в окремих мережах до майже 100 грн. Ікра з кабачків 440 г також додала у вартості — близько 81,16 грн до 104 грн за одиницю.

М’ясний сегмент рухається нерівномірно. Ковбаски «Алан» мисливські 1 кг у середньому оцінюються у 800,56 грн. У різних торгових точках діапазон коливається від 705,80 грн до 889,00 грн, що відображає різницю між форматами збуту та постачання.

Рибна продукція також демонструє зсув угору. Короп патраний 1 кг у середньому коштує 364,50 грн: у Novus — 339,00 грн, у Megamarket — 390,00 грн. Порівняно з травневими 337,78 грн спостерігається поступове зростання.

У підсумку Подорожчання продуктів в Одесі пояснюється комбінацією факторів — від логістичних витрат до сезонних змін постачання та різної динаміки імпорту, що впливає на формування роздрібного рівня.

Аналітичні дані показують, що найбільш різкі коливання припадають на консерви та м’ясні позиції, тоді як базові товари змінюються повільніше. Загальна тенденція залишається висхідною, але нерівномірною між категоріями.

Джерело: Мінфін

Останні новини:

Нагадаємо Politeka писала, Підвищення тарифів на комунальні послуги в Одеській області: яку інформацію було надано.

Також Politeka повідомляла, Грошова допомога для пенсіонерів в Одеській області: хто може отримати 1000 гривень.

Як повідомляла Politeka, Шанс для пенсіонерів в Одесі: яка гуманітарна допомога доступна літнім українцям і не тільки.