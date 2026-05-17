Подорожчання м’ясних продуктів у Полтавській області пов’язане з підвищенням собівартості сировини та іншими причинами.

Подорожчання м’ясних продуктів у Полтавській області фіксують аналітики роздрібного ринку станом на 12 травня 2026 року, при цьому зміни охопили одразу кілька ключових категорій, повідомляє Politeka.

Інформацію про це надає сайт Мінфін.

Яловичина у сегменті гуляшу зросла до середнього рівня 430,96 грн за кілограм. У торгових мережах ціни коливаються від 323,89 до 490 грн. Порівняно з квітнем, коли показник становив 422,25 грн, зафіксовано збільшення на 6,67 грн без різких стрибків протягом місяця.

Курятина демонструє більш помітну динаміку. Філе торгової марки «Наша Ряба» коштує в середньому 281,50 грн за кілограм. У магазинах розкид становить від 249 до 326,50 грн. За місяць додалося 11,17 грн, що свідчить про поступове зростання вартості.

Окрему увагу ринку привертає копчена ковбаса «Алан Брауншвейська сирокопчена». Середня ціна досягла 391,14 грн за 375 грамів. У порівнянні з попереднім місяцем, коли рівень становив 345,52 грн, приріст склав 42,14 грн, що є найвищим показником серед розглянутих позицій.

Експерти зазначають, що Подорожчання м’ясних продуктів у Полтавській області пов’язане з підвищенням собівартості сировини, логістичними витратами та сезонними змінами попиту.

Додатковим чинником виступає різниця між торговими мережами, де ціни на однакові товари можуть суттєво відрізнятися залежно від постачання та націнок.

Також варто зауважити, що в підсумку ринок м’яса демонструє загальний висхідний тренд, при цьому найбільше зростання зафіксовано у сегменті копчених виробів, тоді як яловичина та курятина дорожчають більш поступово.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Дефіцит продуктів у Полтавській області: яка проблема постала перед українцями.

Також Politeka повідомляла, Грошова допомога для ВПО в Полтавській області: що відомо про доплату в 1500 гривень.

Як повідомляла Politeka, Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Полтаві: де видають готові набори.