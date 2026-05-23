Про це він розповів у своєму блозі.

«Ще одна війна, про яку, мабуть, путін саме домовлявся із Сі. Ми думали, що він про напад на Європу, але, можливо, йдеться про захоплення Вірменії, про м'яке захоплення Вірменії поки що, можливо, не силове, але яке може перерости в силове. За Вірменію я зараз найбільше хвилююся, як не дивно. росіяни розпочали на Вірменію масовану атаку, але поки що словесну, пропагандистську. У Вірменії 7 червня вибори, і якщо переможе Пашинян, чомусь я готовий розглянути версію, що з військової бази в Гюмрі вийдуть зелені чоловічки і захоплять частину Вірменії, можливо, і всю Вірменію, як вони вийшли у Севастополі. Посади свиню за стіл, вона і ноги на стіл. Не можна пускати цих російських військових нікуди. Ми свого часу помилилися у Криму, тепер, сподіваюся, після звільнення Криму їх там не буде ніколи більше. І росіяни можуть розпочати операцію проти Вірменії, якщо Пашинян переможе», – пояснює Михайло Шейтельман.

Як розповідає експерт, антипутінський активіст Ремесло, маючи свої канали у кремлі, повідомляє, що всім відомствам рф спущено завдання працювати по Вірменії, тому що це зараз найважливіше завдання: лякати вірмен війною, направити політтехнологів для підтримки опозиції, готувати сценарій масових протестів, якщо Пашинян переможе. Цікаво, наголошує він, що сам Ремесло стверджує, що, якби Вірменія раніше обрала ЄС та НАТО, росія б і не заїкалася.

За словами експерта, це дуже небезпечна історія, тому що у Вірменії є російські війська, і вони можуть вийти на вулицю, якщо Пашинян переможе. Але сам Пашинян, констатує він, поки робить все правильно, зокрема, відмовився їхати до москви на саміт.

«Тут уже прем'єр Вірменії зрозумів, що це була політична помилка – їздити по москві на велосипеді. Неправильно зрозуміють, одразу закричать, що ти з ними один народ. Правильно, шановний Пашинян. Ну, тепер у нас буде за кого переживати до 7 червня і, схоже, після 7 червня», – підсумовує Михайло Шейтельман.

