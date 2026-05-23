Дефіцит продуктів в Кіровоградській області може посилитися на тлі скорочення виробництва молочної сировини та прогнозованого зростання цін на готову продукцію, повідомляють профільні експерти, повідомляє Politeka.

Ринок молока в Україні перебуває під тиском одразу кількох факторів. Серед ключових — здорожчання кормів для худоби, що напряму впливає на собівартість виробництва. Додатково ситуацію ускладнюють логістичні витрати та загальне зниження закупівельних цін, яке змушує частину господарств скорочувати обсяги виробництва.

Фахівці відзначають, що такі тенденції формують ризики для стабільності постачання молочної продукції. Водночас різкого зникнення товарів із полиць не очікується, оскільки частина сировини традиційно спрямовується на переробку для зовнішніх ринків.

У галузі прогнозують можливе підвищення вартості молочних товарів у межах 15–25% восени, залежно від конкретної категорії. Найбільш чутливими до змін можуть стати сегменти сиру та масла, де витрати на виробництво займають значну частку кінцевої ціни.

Також зазначається, що Дефіцит продуктів в Кіровоградській області у цьому контексті може проявлятися не у повній відсутності товарів, а у зменшенні вибору та сезонних коливаннях асортименту.

Аналітики додають, що внутрішній ринок частково захищений завдяки перерозподілу продукції між експортом і внутрішнім споживанням. У разі зменшення виробництва частина обсягів, яка раніше йшла за кордон, може залишатися в Україні.

Експерти підкреслюють, що подальша динаміка цін залежатиме від вартості кормової бази, енергоресурсів та стабільності виробничих процесів у тваринництві.

Джерело: fakty

