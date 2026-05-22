Новий графік руху транспорту в Кропивницькому передбачає узгоджений розклад для обох кінцевих зупинок.

У Кропивницькому з 25 травня почне діяти новий графік руху транспорту після запуску комунального автобусного маршруту №125, який з’єднає райони «Салганні піски» та «Лісопаркова», передає Politeka.

Про старт повідомили в управлінні транспорту та зв’язку міської ради. Обслуговування напрямку здійснюватиме КП «Електротранс», на лінію вийдуть два автобуси середньої місткості, що мають забезпечити регулярне сполучення між віддаленими частинами міста.

Маршрут №125 проходитиме через центральну частину Кропивницького, охоплюючи низку вулиць: від «Салганних пісків» через провулок Бородянський, Макеєвську, Чорнобаївську, Кримську, Олександрійську, Преображенську, Петропавлівську, Гоголя, Кропивницького, Європейський проспект, Велику Перспективну, Євгена Маланюка та Полтавську до кінцевої зупинки «Лісопаркова».

Рух передбачено в обох напрямках, що дозволить рівномірно покрити міські райони та скоротити час пересування для пасажирів.

Графік роботи сформовано окремо для будніх днів. Відправлення з «Салганних пісків» заплановані зранку, вдень і ввечері, з найбільш інтенсивним інтервалом у пікові години. Зі сторони «Лісопаркової» рух також організовано з ранніх годин до пізнього вечора, включно з вечірніми рейсами після 20:00.

Окремо новий графік руху транспорту в Кропивницькому передбачає узгоджений розклад для обох кінцевих зупинок, що має забезпечити стабільну інтервальність та прогнозованість поїздок.

У міській раді уточнюють, що розклад діятиме у робочі дні, а щодо вихідних буде надано додаткову інформацію.

