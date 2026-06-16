Українців попередили про планові графіки відключення світла на 17 червня, що триватимуть у Чернігівській області, пише видання Politeka.net.
Графіки відключення світла у Чернігівській області на 17 червня необхідні для забезпечення стабільної роботи системи електропостачання. Під час проведення робіт спеціалісти перевірятимуть технічний стан обладнання, виконуватимуть заміну зношених елементів мережі та здійснюватимуть ремонтні заходи, спрямовані на запобігання аварійним ситуаціям у майбутньому.
За інформацією АТ «Чернігівобленерго», з 10:00–18:00 години будуть вимикати електрику в селі Туманська Гута в будинках, що розташовані за такими адресами:
- Берегова — 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 11
- Бережківська — 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 20, 22, 25, 30, 35, 37
- Братів Лабутиних — 5, 7, 8, 11, 13, 14, 15, 16, 18, 18А, 20, 26, 28, 29, 30, 33, 34, 35, 43, 44, 45
- Братів Шелудченків — 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 11, 13, 15, 16, 17, 22
- Лісова — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14–17, 19, 21, 23, 28, 29, 30, 32, 34, 36, 39–41, 43–45, 47–51, 53, 54, 54А
- Сергія Сікуна — 1, 2, 5, 6, 7, 8, 12
- Центральна — 1, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 12, 13, 14, 18–24, 26–28, 30–32, 34, 35, 38, 39, 41–44
- Луговий пров. — 1, 3, 7
Додаткові графіки відключення світла діятимуть у селі Куликівка. Через планові роботи окремі споживачі залишаться без електроенергії з 09:00–19:00 години. Обмеження торкнуться таких адрес:
- Гетьманська — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 16, 19, 23, 25, 27, 29, 2А, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 46, 48, 12А, 16А, 23А, 27Б, 29А
- Короленка — 17, 21, 17А
- Лінійна — 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 2А, 2Б, 12А, 16А, 18А
- Миру — 114
- Садова — 14, 17, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 30, 32, 34, 26А, 30А, 30Б
- Січова — 22
З 07:39–19:39 години в місті Ічня зникне електрика. У цей час без світла залишаться окремі будинки. Обмеження діятимуть за адресами:
- Білосток — 29, 31, 33, 35, 37, 39–51, 53–55, 58–63, 66–77, 79–90, 92, 54А, 65А, 76А, 78А, 78Б, 78В, 82А, 82В, 90А, 90Б, 90В, 90Г, 90Д
- Братів Гарамів — 34
- В. Балабая — 18А, 18Б, 18В, 18Г, 18Д, 18Е, 18Ж
- Дачна — 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 4А
- Дворцева — 7, 9, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 42, 48, 50, 25А
- Жадьківська — 18–32, 34, 36–42, 44–48, 50–65, 67–74, 77–90, 93–109, 111–116, 116А, 119, 120, 122, 123, 125, 127–149, 151, 152, 154–162, 164, 168, 170–176, 178, 180, 182, 184, 188, 190, 192, 194, 18А, 30А, 32А, 32Б, 39А, 39Б, 43А, 43Б, 47А, 65А, 65Б, 73А, 73Б
- Зелений — 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11–14, 16, 17, 19, 1А, 6А, 15А
- Лісова — 16, 20, 37, 39, 43, 47
- Мартоса — 1–3, 5–10, 12–16, 18–42, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 38А
- Маслова — 13, 15, 17, 19, 21, 23, 26–32, 34, 36, 38, 40, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 40А
- Миру — 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22
- Набережна — 24, 26–32, 34–44, 46–52, 54, 56, 58, 60, 90, 29А, 50А, 50Б, 50В, 50Г, 51А, 51Б, 51В, 51Г, 53Б, 53Г
- Небесної Сотні — 41, 42, 44, 46, 48, 35А, 35Б, 41А
- Нони Погуляйло — 1–34, 38, 40
- Перемоги — 1–31, 33, 35, 37
- Південна — 1, 2, 3, 4, 6–14
- Піщана — 19
- Сергія Гребенюка — 1–14, 16–22, 24–26, 28–30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 54, 18А, 18Б, 18В, 18Г, 18Д, 18Е, 19А
- Солов'їна — 2, 5, 6, 8, 10, 12, 14–26, 30, 32, 34, 38, 40, 42
- Хвойна — 33
- Хмельницького — 83, 87, 89, 90, 92–97, 100, 102–106, 108, 109, 112, 114, 116, 118, 120, 120А, 122, 122А, 122Б, 124, 83А, 85А, 87А, 97А
- Ярмаркова — 1–10, 13, 14, 17–31, 33, 34, 36, 1А, 20, 22А, 22Б, 25А, 29А, 31А, 32А, 32Б, 32В, 32Г, 36А, 36Б.
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