Графіки відключення світла у Чернігівській області на 17 червня необхідні для забезпечення стабільної роботи.

Українців попередили про планові графіки відключення світла на 17 червня, що триватимуть у Чернігівській області, пише видання Politeka.net.

Графіки відключення світла у Чернігівській області на 17 червня необхідні для забезпечення стабільної роботи системи електропостачання. Під час проведення робіт спеціалісти перевірятимуть технічний стан обладнання, виконуватимуть заміну зношених елементів мережі та здійснюватимуть ремонтні заходи, спрямовані на запобігання аварійним ситуаціям у майбутньому.

За інформацією АТ «Чернігівобленерго», з 10:00–18:00 години будуть вимикати електрику в селі Туманська Гута в будинках, що розташовані за такими адресами:

Берегова — 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 11

Бережківська — 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 20, 22, 25, 30, 35, 37

Братів Лабутиних — 5, 7, 8, 11, 13, 14, 15, 16, 18, 18А, 20, 26, 28, 29, 30, 33, 34, 35, 43, 44, 45

Братів Шелудченків — 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 11, 13, 15, 16, 17, 22

Лісова — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14–17, 19, 21, 23, 28, 29, 30, 32, 34, 36, 39–41, 43–45, 47–51, 53, 54, 54А

Сергія Сікуна — 1, 2, 5, 6, 7, 8, 12

Центральна — 1, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 12, 13, 14, 18–24, 26–28, 30–32, 34, 35, 38, 39, 41–44

Луговий пров. — 1, 3, 7

Додаткові графіки відключення світла діятимуть у селі Куликівка. Через планові роботи окремі споживачі залишаться без електроенергії з 09:00–19:00 години. Обмеження торкнуться таких адрес:

Гетьманська — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 16, 19, 23, 25, 27, 29, 2А, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 46, 48, 12А, 16А, 23А, 27Б, 29А

Короленка — 17, 21, 17А

Лінійна — 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 2А, 2Б, 12А, 16А, 18А

Миру — 114

Садова — 14, 17, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 30, 32, 34, 26А, 30А, 30Б

Січова — 22

З 07:39–19:39 години в місті Ічня зникне електрика. У цей час без світла залишаться окремі будинки. Обмеження діятимуть за адресами:

Білосток — 29, 31, 33, 35, 37, 39–51, 53–55, 58–63, 66–77, 79–90, 92, 54А, 65А, 76А, 78А, 78Б, 78В, 82А, 82В, 90А, 90Б, 90В, 90Г, 90Д

Братів Гарамів — 34

В. Балабая — 18А, 18Б, 18В, 18Г, 18Д, 18Е, 18Ж

Дачна — 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 4А

Дворцева — 7, 9, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 42, 48, 50, 25А

Жадьківська — 18–32, 34, 36–42, 44–48, 50–65, 67–74, 77–90, 93–109, 111–116, 116А, 119, 120, 122, 123, 125, 127–149, 151, 152, 154–162, 164, 168, 170–176, 178, 180, 182, 184, 188, 190, 192, 194, 18А, 30А, 32А, 32Б, 39А, 39Б, 43А, 43Б, 47А, 65А, 65Б, 73А, 73Б

Зелений — 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11–14, 16, 17, 19, 1А, 6А, 15А

Лісова — 16, 20, 37, 39, 43, 47

Мартоса — 1–3, 5–10, 12–16, 18–42, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 38А

Маслова — 13, 15, 17, 19, 21, 23, 26–32, 34, 36, 38, 40, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 40А

Миру — 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22

Набережна — 24, 26–32, 34–44, 46–52, 54, 56, 58, 60, 90, 29А, 50А, 50Б, 50В, 50Г, 51А, 51Б, 51В, 51Г, 53Б, 53Г

Небесної Сотні — 41, 42, 44, 46, 48, 35А, 35Б, 41А

Нони Погуляйло — 1–34, 38, 40

Перемоги — 1–31, 33, 35, 37

Південна — 1, 2, 3, 4, 6–14

Піщана — 19

Сергія Гребенюка — 1–14, 16–22, 24–26, 28–30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 54, 18А, 18Б, 18В, 18Г, 18Д, 18Е, 19А

Солов'їна — 2, 5, 6, 8, 10, 12, 14–26, 30, 32, 34, 38, 40, 42

Хвойна — 33

Хмельницького — 83, 87, 89, 90, 92–97, 100, 102–106, 108, 109, 112, 114, 116, 118, 120, 120А, 122, 122А, 122Б, 124, 83А, 85А, 87А, 97А

Ярмаркова — 1–10, 13, 14, 17–31, 33, 34, 36, 1А, 20, 22А, 22Б, 25А, 29А, 31А, 32А, 32Б, 32В, 32Г, 36А, 36Б.

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