Політолог Руслан Бортник пояснив, що на саміті G7 усі м'яко переконуватимуть Трампа підтримувати Україну у війні проти росії, тим паче, що на Близькому Сході затишшя, повідомляє Politeka.

Про це він розповів у своєму блозі.

Як зазначає експерт, навіть якщо на саміті G7 не буде зустрічі Трампа із Зеленським, все одно буде зустріч Трампа з Макроном, тим паче, що практично всі учасники цього саміту – прямі та близькі союзники України. Тобто, констатує він, всім натовпом намагатимуться переконати Трампа, показуватимуть йому дані по фронту, по ударах, соціологію по путіну, щоб повернути його для допомоги Україні.

«Тим паче, що, схоже, криза на Близькому Сході наближається до завершення, і США вивільнять певний ресурс. Тому на саміті G7 буде битва за Трампа, битва за перепрошивку Трампа, за зміну його стратегії. Усі учасники G7 намагатимуться тією чи іншою мірою переагітувати Трампа, змінити його стратегію щодо України. І навіть якщо зустрічі із Зеленським не буде, Трамп буде під великим тиском», – пояснює Руслан Бортник.

Водночас, розповідає він, західна преса пише про те, що учасники G7 побоюються перетиснути, тому намагатимуться м'яко впливати на Трампа, який відомий тим, що може взяти і поїхати із заходу, якщо йому не подобається, може перервати діалог і піти. Але все-таки, констатує експерт, учасники саміту намагатимуться поставити США на позицію цих 5 пунктів, які висунула Європа росії.

«З іншого боку, ситуація не дуже хороша політично. Трамп і його адміністрація все більше асоціюють Україну з Ізраїлем. А з Ізраїлем регулярно траплялися кризи, у яких Трамп сварився з Нетаньягу. Трамп вважає, що Україна та її союзники можуть протистояти його бажанню укласти мирну угоду. Тому переконати Трампа буде непросто», – підсумовує Руслан Бортник.

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