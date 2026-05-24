У Запоріжжі на тиждень з 25 по 31 травня запроваджують додаткові графіки відключення світла, які охоплять десятки адрес у різних районах міста, повідомляє видання Politeka.net.
Графіки відключення світла у Запоріжжі на тиждень з 25 по 31 травня вводять через планові роботи. Фахівці зазначають, що технічні заходи проводяться для підтримання стабільної роботи енергосистеми, оновлення окремих ділянок мережі та підвищення надійності електропостачання в місті. Зокрема, упродовж тижня енергетики виконуватимуть перевірку обладнання, заміну зношених елементів інфраструктури та комплекс робіт.
Про це розповіли в «Запоріжжяобленерго». 25.05.2026 року з 08:00 до 17:00 години через плановий ремонт електрообладнання, тому світло зникне на вулиці:
- Автоклубна (Виборзька): 12, 1, 10А, 18, 9
- Макаренка: 1, 13, 4
- Нарвська: 3
- Самоцвітна: 13, 13А, 15
- Сполуки (Можайська): 63
- шосе Північне: 27
26.05.2026 року з 10:00 до 17:00 години будуть тривати знеструмлення. Електрика зникне на багато годин через ремонтні роботи за адресами:
- Зарічна: 1, 1/3, 1/4, 5, 7, 7а, 2–34, 13–17, 11а, 1а, 3, 9, 11
- Зоряна (Муравйова): 13–15, 19
- Інженера Лата (Ярославська): 132–158, 43а–63, 67–95, 160–164, 166, 170–186, 97
- Каховська: 102, 72б-74–100, 167–183, 187–195, 133, 147, 153–167, 60–72, 107–131, 135–145, 149, 32, 44, 40, 58
- Лісозаводська: 10а, 11, 14, 15, 16, 18, 21, 4-10, 5, 15-89, 2
- Медична: 72–74, 78-80
- Миколи Яковченка (Станіславського): 27–45, 26–36, 38–50, 47–63
- Мрії (Мурманська): 122а, 124а, 71-83, 76-120, 87-103, 85, 148, 50–74, 49–67, 69, 76/2, 86а, 76а
- Петера Діка (Огарьова): 12, 2–10, 14–16, 3–47, 1, 23/1, 3а
- Петра Сагайдачного (Бородинська): 43–61а, б, в, 50–64, 62а, 35кв4, 84а, 82
- Петра Яцика (Череповецька): 16–24, 28–46, 11–15, 21–31, 29, 42, 1–9, 2–14, 27б, 27в, 27г, 29а, 31а, 31в, 33, 35, 48-96, 24а, 24б, 27а
- Професора Толока (Маршала Чуйкова): 14В
- Силова: 20а, 20б, 20в, 20г, 43–55, 20е, 22, 24/2, 57-59, 24/1, 24б, 28-30, 61-71, 71а
- Червоної рути (Бестужева): 1–17, 19а, 2а–12, 22Б, 16–36, 40, 2
27.05.2026 року з 09:00 до 17:00 години вводяться додаткові графіки відключень, які триватимуть на вулицях:
- Марко Вовчок: 1–41, 2–18, 25в
- Менделєєва: 31, 50
- Незламна (Хакаська): 1, 1d, 5, 7
- Нечипора Дейкуна (Чичеріна): 1–17, 4–18
- Руставі: 18
- Семеренка: 31–57, 32–58, 59–63, 60–76
- Сковороди: 1–11, 2–36, 40, 38
- Солідарності: 70-96
- Соняшникова (Миколи Руднєва): 24, 28, 33, 30–32, 34–42, 35–41
- Тараса Бульби: 1–13, 2–8, 16–22, 22а, 14
- Трегубенка: 10, 12, 8
- Яворницького: 2–4, 22/1, 22/2, 28а, 28б
28.05.2026 року з 09:00 до 16:00 години проводитимуть плановий ремонт елетрообладнання. Світла не буде багато годин поспіль на вулицях:
- Академіка Александрова: 1
- Байди (Чапаєва): 1–5, 9–15, 9а, 19–47, 2–48
- Буковинська (Дегтярьова): 10п.1-3, 12, 12 п.1–3, 5а, 6, 7–19, 8 п.1–2
- Ольги Кобилянської (Ногіна): 12–48, 27–67, 27, 3, 5 п. 1–2
- Очеретова (Давидова): 10, 4-42,11, 13,13а,19,25,37-39
- Руставі: 5, 7, 7 п. 1–3, 7а, 7а п. 1–3, 9.
